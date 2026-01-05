जंगल में रंगरेलियां मनाने पहुंचे युवक-युवती, गांव वालों ने आपत्तिजनक हालत में देखा तो भागने लगा प्रेमी जोड़ा

संवाद सहयोगी, जागरण स्वार। जंगल में प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मामला अलग-अलग समुदाय का होने पर लोगो की भीड़ लग गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही प्रेमी जोड़े को छोड़ दिया। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

आरोप, रंगरेलियां मना रहा था प्रेमी जोड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के जंगल में अपने प्रेमी से मिलने के लिए प्रेमिका खेतों के कच्चे रास्ते से होकर पांच किलो मीटर पैदल चलकर मिलने पहुंची। आरोप है कि खेतों के अंदर प्रेमी जोड़ा रंगरलियां मना रहा था। इस दौरान आसपास के खेतों पर काम कर रहे लोगो की निगाह प्रेमी जोड़े पर पड़ी। लोग एकत्र होकर उनके पास पहुंच गए। लोगों को देख प्रेमी जोड़ा डर गया और भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया।

दोनों अलग समुदाय के थे पूछताछ की तो अलग गांव के साथ ही अलग समुदाय के थे। लोगों का भीड़ लग गई। इस दौरान किसी ने सूचना पुलिस को दी लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोगों ने प्रेमी जोड़े को छोड़ दिया। पुलिस को बिना कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।