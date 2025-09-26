नैनीताल हाईवे पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई आर्टिका कार, एक की मौत; 10 लोग घायल

रामपुर के नैनीताल हाईवे पर ओवरटेक करते समय एक कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 11 नेपाली यात्री घायल हो गए जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। घायलों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। दुर्घटना उत्तराखंड बॉर्डर के पास हुई।

जागरण संवाददाता, रामपुर। नैनीताल हाइवे पर ओवरटेक के दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार सवार तीन बच्चों व ड्राइवर समेत 11 नेपाली यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय एक व्यक्ति ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस मृतक ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जबकि, घायलों का उपचार जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तराखंड बार्डर के नजदीक इंदरपुर रेलवे क्रासिंग के फ्लाईओवर पर यह हादसा बीते गुरुवार की रात करीब 12.30 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार एक आर्टिगा टैक्सी कार महेंइ्र नगर ने दिल्ली जा रही थी। जिसमें तीन बच्चों समेत 11 नेपाली नागरिक सवार थे।

चालक द्वारा फ्लाईओवर पर किसी वाहन को ओवरटेक करने के दौरान तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। इससे तेज आवाज हुई और साथ ही उसमें बैठे यात्रियों की चीख-पुकार मच गई। मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलते ही रुद्र-बिलास चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई।

पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकालकर सीमा पर स्थित एक ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहां चिकित्सकों ने घायलों में शामिल एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मृतक नेपाल के महेंद्रनगर निवासी रन सिंह (60) पुत्र जग्गे सिंह है।

घायलों में भरत, दुर्गा खत्री, रूबी, विवान निवासी कैलाली महेंद्रनगर, कविता, अस्मिता निवासी झलारी महेंद्रनगर, राधा, आराध्या निवासी अशोक विहार गुड़गांव आदि शामिल हैं। रूद्र बिलास चौकी प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि टैक्सी चालक विक्रम सिंह का ड्राइविंग लाइसेंस इंडियन होने के साथ ही गुड़गांव में रहकर ड्राइविंग करता है।