    22 करोड़ से होगा 100 साल पुराने उत्तर प्रदेश के इस बांध के पुल का पुनर्निर्माण, शासन से मिली मंजूरी

    By Radhey Shyam Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    नैनीताल हाईवे पर भाखड़ा डैम के ऊपर स्थित अंग्रेजों के समय के सौ साल पुराने पुल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शासन ने 22 करोड़ रुपये से अ ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, बिलासपुर। नैनीताल हाईवे पर भाखड़ा डैम के ऊपर अंग्रेजों के जमाने में बने सौ साल पुराने पुल का अब पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शासन ने 22 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। इस पुल का निर्माण सेतु निगम द्वारा किया जाएगा। राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने राज्य योजना (शहरी) के अंतर्गत इसका प्रस्ताव व धनराशि सरकार से मंजूर कराई है। राज्यमंत्री का कहना है कि मोदी व योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। औपनिवेशिक काल में निर्मित जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सेतु के पुनर्निर्माण की वर्षों पुरानी मांग को दृष्टिगत रखते हुए राज्य योजना के अंतर्गत 22 करोड़ 14 लाख 32 हजार रुपये की मंजूरी कराई गई है।

    उनके अनुसार सेतु के पुनर्निर्माण से न केवल क्षेत्रवासियों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा एवं दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। यह निर्माण स्थानीय शहरी विकास को नए आयाम प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि भाखड़ा डैम के ऊपर बने इस पुल का निर्माण देश की आजादी से पहले वर्ष-1926 में, तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा कराया गया था। तब से यह पुल यूपी से उत्तराखंड, खासकर नैनीताल जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक जाने का मुख्य मार्ग बना हुआ था। करीब दो दशक पहले इस पुल के बराबर नया पुल बना दिया गया था।

    पुल का महत्व नहीं हुआ कम

    पिछले कुछ सालों में नेशनल हाईवे के बनते ही बाइपास भी बन गया, लेकिन इस पुल का महत्व कम नहीं हुआ। बीते कुछ सालों में कई बार सरकारी तौर पर इसे एक्सपायर बताकर बंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने इस पर से गुजरना नहीं छोड़ा। यहां तक कि अब भी कुछ समय से इसके दोनों तरफ अवरोधक लगा दिए गए हैं, मगर पैदल यात्री व दोपहिया वाहन बिना किसी भय के गुजर जाते हैं।

    कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि स्थानीय लोगों को इस पुराने पुल से 'लगाव'' हो गया है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए राज्यमंत्री ने पुराने पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण कराने की घोषणा की थी और अब शासन से मंजूरी भी ले आए हैं। नैनीताल रोड पर मोबाइल शॉप चलाने वाले अमित जैन सहित इस रोड के कई जागरूक नागरिकों ने कहा कि पुराने पुल के स्थान पर नया पुल बनने से आवाजाही में और आसानी हो जाएगी, तथा रोड पर जाम भी नहीं लगा करेगा।