रामपुर : अमर सिंह के परिवार पर टिप्पणी के मामले में आजम खां दोषमुक्त, कोर्ट ने सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, रामपुर। पूर्व सांसद अमर सिंह के परिवार पर टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। आरोप साबित न होने पर आजम खां को दोषमुक्त कर दिया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान आजम खां जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए।

अमर सिंह की ओर से लखनऊ के गोमतीनगर थाने में वर्ष 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा था कि आजम खां ने 23 अगस्त 2018 को एक न्यूज चैनल को साक्षात्कार दिया था। इस दौरान अमर सिंह से संबंधित सवाल पर आजम खां ने उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।