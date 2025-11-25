दो पैन कार्ड मामले में आजम खान की जमानत पर सुनवाई टली, अभियोजन ने आपत्ति दाखिल करने को मांगा समय

जागरण संवाददाता, रामपुर। दौ पैन कार्ड के मामले में बेटे अब्दुल्ला के साथ सात वर्ष कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता मोहम्मद आजम खां 17 नवंबर से जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

उनके अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में सजा के विरुद्ध अपील दायर करते हुए जमानत की भी अर्जी लगाई थी। मंगलवार को अभियोजन को अपील व जमानत याचिका के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करनी थी।

डीजीसी अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि आपत्ति दाखिल करने को समय मांगा गया है। इस संबंध में न्यायालय ने अगली तारीख़ 5 दिसंबर नियत की है।

कोर्ट ने सुनाई है सात-सात साल की सजा