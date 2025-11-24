आजम की जमानत पर आपत्ति दाखिल करेगा अभियोजन, MP-MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन में की है अपील

जागरण संवाददाता, रामपुर। दौ पैन कार्ड के मामले में बेटे अब्दुल्ला के साथ सात वर्ष कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता मोहम्मद आजम खान 17 नवंबर से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। उनके अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में सजा के विरुद्ध अपील दायर करते हुए जमानत की भी अर्जी लगाई है। मंगलवार को अभियोजन अपील व जमानत याचिका के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करेगा। ऐसे में आजम व अब्दुल्ला को जेल से जल्द रिहाई की उम्मीद कम नजर आ रही है।



उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग करने के लिए आजम खां ने अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम का दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया था। इस पैन कार्ड में पहले वाले पैन कार्ड से तीन वर्ष उम्र अधिक दर्शाई गई थी। अब्दुल्ला ने नामांकन पत्र में दूसरे पैन कार्ड का ही प्रयोग किया था। जबकि, पहले से बने पैन कार्ड का प्रयोग वह अपनी पासबुक समेत आइटीआर दाखिल करने में कर चुके थे।