समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां दिल्ली में इलाज के बाद रामपुर लौट आए हैं। अखिलेश यादव के आने की खबर पर उन्होंने कहा कि उनका घर गली में है जहां बरसात में पानी भर जाता है और किसी बड़े आदमी का आना उनके लिए सम्मान की बात होगी। आजम ने आई लव मोहम्मद प्रकरण पर कुछ भी कहने से मना कर दिया।

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान दिल्ली से उपचार कराने के बाद रामपुर वापस लौट आए हैं। उन्‍होंने सोमवार को यहां मीड‍िया से बात की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आने के सवाल पर आजम ने कहा, ''अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है। इस गरीब का (खुद का) गली में घर है, जहां बरसात में दो-ढाई फीट पानी भर जाता है। ऐसे में हमारे घर कोई भी बड़ा आदमी आएगा तो यह हमारे लिए इज्जतअफजाई होगी।''

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आजम ने आई लव मोहम्मद प्रकरण पर बोलने से इनकार कर दिया। खां 22 अक्टूबर 2023 से सीतापुर जिला कारागार में निरुद्ध थे। 23 सितंबर को रिहा होकर रामपुर पहुंचे थे। 24 सितंबर को उपचार के लिए दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुए थे।

आजम खां ने जेल में धीमे जहर दिए जाने के आरोप पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बात को गलत समझा गया। उन्होंने कहा, "जब मुख्तार अंसारी के निधन की खबर आई और यह पता चला कि उन्हें धीमा जहर दिया गया, तब से मैं खाने-पीने के मामले में सतर्क हो गया। मैं दिन में एक और रात में आधी रोटी नींबू के अचार के साथ खाता था।"