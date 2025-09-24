आजम खान ने BSP ज्वॉइन करने के सवाल का दे दिया क्लियर जवाब, अखिलेश का नाम आने पर दिया ये रिएक्शन
सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद सपा नेता आजम खां ने बसपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनमें चरित्र है और वो बिकाऊ नहीं हैं। अखिलेश यादव के मुकदमे वापस लेने के वादे पर आजम ने कहा कि इसकी नौबत नहीं आएगी। उन्होंने अखिलेश यादव से फोन पर बात करने से भी इनकार किया
जागरण संवाददाता, रामपुर। सीतापुर जेल से छूटने के 24 घंटे बाद बुधवार शाम मीडिया के सामने आए पूर्व मंत्री व सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां ने बसपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है, हम बिकाऊ माल नहीं है, यह हमने साबित कर दिया है।
हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर भी उनके बयानों में तल्खी नजर आई। उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार आने पर वह सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। इस पर आजम ने कहा कि इसकी नौबत नहीं आएगी।
अखिलेश यादव से अब तक फोन पर बातचीत होने से भी उन्होंने इंकार किया। कहा कि वह छोटे आदमी हैं जेल से अकेले आ गए। रामपुर से सैफई के बीच सब कुछ ठीक होने के सवाल पर कहा कि आप लोग आग न लगाएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।