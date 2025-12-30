Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फर्जी दस्तावेज से आंगनबाड़ी की नौकरी हड़पने वाली आरोपित महिला गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

    By Radhey Shyam Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:53 PM (IST)

    फर्जी दस्तावेजों के जरिए आंगनबाड़ी की नौकरी हासिल करने के मामले में पुलिस ने तीन माह की तलाश के बाद आरोपित महिला को गिरफ्तार कर चालान कर दिया ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, स्वार। फर्जी दस्तावेज लगाकर आंगनबाड़ी की नौकरी हड़पने के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। तीन माह से पुलिस आरोपित महिला की गिरफ्तारी के लिए इधर उधर दबिशें दे रही थी। आज पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर चालान किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिलकखानम थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद खुर्द गांव निवासी विमला ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2024 को आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद के लिए आवेदन किया था। वरीयता सूची में उसका नाम सत्यापित भी किया गया था, लेकिन जब अंतिम मेरिट सूची जारी हुई तो उसमें उसका नाम हटा दिया गया था। जानकारी करने पर उसे पता चला कि जिला कार्यक्रम अधिकारी की मिलीभगत से उसके स्थान पर गांव की ही सुमन पत्नी प्रमोद का नाम शामिल कर दिया गया था।

    शिकायतकर्ता के अनुसार सुमन ने धोखाधड़ी करते हुए अलग-अलग जन्मतिथियों पर दो बार हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 2013 में कानपुर से हाईस्कूल पास करने वाली सुमन की जन्मतिथि 12 मई 1995 दर्ज है, वहीं वर्ष 2017 में रामपुर से उत्तीर्ण की गई परीक्षा की मार्कशीट में जन्मतिथि 12 मई 2001 दर्शाई गई है। इस प्रकार अलग-अलग दस्तावेजों का उपयोग कर सुमन ने सरकारी नियमों को दरकिनार किया था और नौकरी का लाभ ले लिया था।

    जिला कार्यक्रम अधिकारी ने की थी जांच

    मामले की शिकायत पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जांच की गई थी, जिसमें सुमन ने दूसरा प्रमाण पत्र अपना न होने का दावा किया था। लेकिन भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ से मिली जानकारी के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सुमन वर्ष 2013 की वास्तविक छात्रा है और उसने गलत जानकारी देकर अधिकारियों को गुमराह किया था।

    जिलाधिकारी के निर्देश पर थाना मिलकखानम पुलिस ने सुमन पत्नी प्रमोद के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। तीन माह बाद पुलिस ने मंगलवार को आरोपित महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय चालान किया है। मिलक खानम थानाध्यक्ष निशा खटाना ने बताया कि लगातार प्रयास किया जा रहा था। आज आरोपित महिला को गिरफ्तार कर चालान किया है।