    'क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की', आजम से मुलाकात के बाद अखिलेश का पोस्ट

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में आजम खां से मुलाकात की और कहा कि सारे गिले-शिकवे दूर हो गए हैं। उन्होंने भाजपा पर आजम खां और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया। अखिलेश ने आजम खां को पार्टी का महत्वपूर्ण नेता बताया और कहा कि 2027 में सपा सरकार बनने पर पीडीए की आवाज बुलंद होगी।

    अखि‍लेश यादव ने रामपुर में आजम खान से की मुलाकात। फोटो- अखि‍लेश यादव एक्‍स अकाउंट

    जागरण संवाददाता, रामपुर। क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। यह लाइन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को रामपुर में आजम खां से मुलाकात के बाद अपने एक्स अकाउंट पर लिखी।

    इससे पहले उन्होंने दो घंटे तक आवास पर रहकर आजम खां से अकेले में वार्ता की। फिर दोनों मीडिया के सामने आए। यहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि समय न मिलने के कारण हम आजम खां से जेल में मिलने नहीं जा सके। आज उनका हालचाल लेने आए हैं, सारे गिले-शिकवे दूर हो गए हैं। लगातार हम लोग मिलते रहेंगे।  भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह शायद आजम खां व उनके परिवार पर झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है।

    बुधवार दोपहर करीब एक बजे अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में उतरा। यहां आजम खां ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद अखिलेश को अपनी गाड़ी में बैठाकर आजम अपने आवास पहुंचे। गाड़ी से उतरने के बाद अखिलेश यादव आजम खां का हाथ पकड़कर अंदर गए।

    इस दौरान सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी समेत कोई अन्य विधायक या बड़ा पदाधिकारी मौजूद नहीं था। दोनों के बीच मुलाकात का वक्त एक घंटे निर्धारित था। लेकिन, तीन बजे के बाद अखिलेश व आजम मीडिया के सामने आए। इस दौरान अखिलेश ने आजम खां की प्रशंसा कर इस बात का भी संदेश देने का प्रयास किया कि दोनों के बीच अब कोई खटास नहीं है। कहा कि आजम खां बहुत पुराने नेता हैं, उनकी बात ही कुछ और है। ये हमारी पार्टी के दरख्त (पेड़) हैं। यूनिवर्सिटी बनाकर इन्होंने देश के भविष्य को शिक्षित करने का काम किया है।

    भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं, कौन सा वर्ल्ड रिकार्ड बनाना चाहती है। आजम, उनकी पत्नी, बेटे आजम और उनके रिश्तेदारों पर इतने मुकदमे लिखवाए गए, जितने आज तक किसी परिवार के खिलाफ नहीं लिखाए गए। फिर कहा कि 2027 में सरकार बनने जा रही है। इसमें पीडीए की आवाज बुलंद होगी। आजम खां पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे।

    कहा कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जज के ऊपर जूता फेंक दिया गया हो, या जूता निकाला गया हो। समाज में यह संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग चाहे जहां बैठे हों, कभी न कभी अपमानित होते हैं। कहा कि पीडीए परिवार एकसूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से। अपमानित होता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है। हालांकि इस दौरान आजम खां कुछ नहीं बोले। इसके बाद अखिलेश यादव आजम खां के साथ गाड़ी में बैठकर हेलीपैड के लिए रवाना हो गए।

