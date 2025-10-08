Language
    जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खां ने अखिलेश को रिसीव किया, फिर हाथ पकड़कर आवास पर पहुंचे

    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:33 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आजम खां से मिलने रामपुर पहुंचे। अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए आजम खां जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उनका स्वागत किया। इसके बाद आजम खां अखिलेश का हाथ पकड़कर आवास पर पहुंचे। इस दौरान हजारों समर्थकों की भीड़ रही। अखिलेश के स्वागत के लिए कई लोग जुटे रहे। सुरक्षा के लिए भी चाक-चौबंद व्यवस्था रही।

    आजम खां से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे रामपुर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आजम खां से मुलाकात के लिए अखिलेश यादव रामपुर पहुंच गए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खां ने अखिलेश को रिसीव किया। इसके बाद अखिलेश यादव आजम खां का हाथ पकड़कर उनके आवास पहुंचे।

    बता दें कि रामपुर सांसद नदवी बरेली में ही रुक गए थे। एक दिन पहले आजम खां ने कहा था कि वे सिर्फ अखिलेश यादव से ही मिलेंगे। इसलिए वे बरेली में ही रुक गए। 

    बुधवार सुबह से ही आजम खां और अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर सपा औऱ प्रशासन आमने सामने थे।सपा ने लखनऊ से बरेली और फिर सड़क मार्ग से रामपुर जाने का प्लान बनाया था। लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने लखनऊ से मुरादाबाद और फिर रामपुर जाने की बात कही। 

    यह भी पढ़ें- आजम खां से मुलाकात को लेकर सपा ने बदला कार्यक्रम, अखिलेश यादव बरेली एयरपोर्ट से सिर्फ चेंजओवर करेंगे

    हालांकि तनातनी के बाद सपा पहले लखनऊ से बरेली गई, फिर वहां से हेलिकॉप्टर के जरिए अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश के आगमन के लिए पुलिस सुरक्षा में तैनात रही।