जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खां ने अखिलेश को रिसीव किया, फिर हाथ पकड़कर आवास पर पहुंचे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आजम खां से मुलाकात के लिए अखिलेश यादव रामपुर पहुंच गए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खां ने अखिलेश को रिसीव किया। इसके बाद अखिलेश यादव आजम खां का हाथ पकड़कर उनके आवास पहुंचे।

बता दें कि रामपुर सांसद नदवी बरेली में ही रुक गए थे। एक दिन पहले आजम खां ने कहा था कि वे सिर्फ अखिलेश यादव से ही मिलेंगे। इसलिए वे बरेली में ही रुक गए।

बुधवार सुबह से ही आजम खां और अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर सपा औऱ प्रशासन आमने सामने थे।सपा ने लखनऊ से बरेली और फिर सड़क मार्ग से रामपुर जाने का प्लान बनाया था। लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने लखनऊ से मुरादाबाद और फिर रामपुर जाने की बात कही।