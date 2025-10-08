जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खां ने अखिलेश को रिसीव किया, फिर हाथ पकड़कर आवास पर पहुंचे
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आजम खां से मिलने रामपुर पहुंचे। अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए आजम खां जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उनका स्वागत किया। इसके बाद आजम खां अखिलेश का हाथ पकड़कर आवास पर पहुंचे। इस दौरान हजारों समर्थकों की भीड़ रही। अखिलेश के स्वागत के लिए कई लोग जुटे रहे। सुरक्षा के लिए भी चाक-चौबंद व्यवस्था रही।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आजम खां से मुलाकात के लिए अखिलेश यादव रामपुर पहुंच गए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खां ने अखिलेश को रिसीव किया। इसके बाद अखिलेश यादव आजम खां का हाथ पकड़कर उनके आवास पहुंचे।
बता दें कि रामपुर सांसद नदवी बरेली में ही रुक गए थे। एक दिन पहले आजम खां ने कहा था कि वे सिर्फ अखिलेश यादव से ही मिलेंगे। इसलिए वे बरेली में ही रुक गए।
बुधवार सुबह से ही आजम खां और अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर सपा औऱ प्रशासन आमने सामने थे।सपा ने लखनऊ से बरेली और फिर सड़क मार्ग से रामपुर जाने का प्लान बनाया था। लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने लखनऊ से मुरादाबाद और फिर रामपुर जाने की बात कही।
#WATCH | उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी नेता आजम खान से रामपुर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की।
आजम खान को उनके खिलाफ सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया था। pic.twitter.com/7FZqiz7ArT— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 8, 2025
हालांकि तनातनी के बाद सपा पहले लखनऊ से बरेली गई, फिर वहां से हेलिकॉप्टर के जरिए अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश के आगमन के लिए पुलिस सुरक्षा में तैनात रही।
