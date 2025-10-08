Language
    आजम खां से मुलाकात को लेकर सपा ने बदला कार्यक्रम, अखिलेश यादव बरेली एयरपोर्ट से सिर्फ चेंजओवर करेंगे

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:42 AM (IST)

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को सुबह 11.15 बजे बरेली सिविल एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वे निजी हेलीकॉप्टर से रामपुर के लिए रवाना हो गए। प्रशासन ने उन्हें सड़क मार्ग से जाने की अनुमति नहीं दी जिसके कारण उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट प्रबंधन ने उनकी यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी और प्रशासन के आदेशों का पालन किया गया।

    बरेली से सड़क मार्ग से नहीं, बल्कि हेलिकॉप्टर से जाएंगे अखिलेश।

    जागरण संवाददाता, बरेली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्राइवेट वायुयान से बुधवार को सुबह 11:15 बजे बरेली सिविल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां निजी हेलीकाप्टर से रामपुर के लिए चले गए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिले में आने से रोकने की दृष्टि से देखा जा रहा है।

    सिविल एयरपोर्ट के डायरेक्टर अवधेश अग्रवाल का कहना है कि एयरपोर्ट प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रशासन के निर्णय के अनुसार ही कार्य किया जाएगा।

    सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि बरेली में विमान उतरने की अनुमति दी गई है, लेकिन वह सड़क मार्ग के स्थान पर निजी है हेलीकाप्टर से ही रामपुर के लिए जाएंगे।