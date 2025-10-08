आजम खां से मुलाकात को लेकर सपा ने बदला कार्यक्रम, अखिलेश यादव बरेली एयरपोर्ट से सिर्फ चेंजओवर करेंगे

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को सुबह 11.15 बजे बरेली सिविल एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वे निजी हेलीकॉप्टर से रामपुर के लिए रवाना हो गए। प्रशासन ने उन्हें सड़क मार्ग से जाने की अनुमति नहीं दी जिसके कारण उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट प्रबंधन ने उनकी यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी और प्रशासन के आदेशों का पालन किया गया।

