रामपुर से आई खबर के अनुसार सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के स्थगन के कारण नहीं हो सकी। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि का उपयोग करके जाली दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट और पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है। मामले की अगली सुनवाई अब 29 सितंबर को होगी।

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट व दो पैन कार्ड मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इसकी सुनवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगी है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं ने भी कार्य नहीं किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर नियत हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब्दुल्ला पर ये दोनों मुकदमे भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराए थे। इनमें भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट व पैन कार्ड बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया।