आजम परिवार की बढ़ीं मुश्किलें: बेटे अब्दुल्ला को दो पासपोर्ट के मामले में कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना
रामपुर में आज़म खाँ के बेटे अब्दुल्ला आज़म को दो पासपोर्ट रखने के मामले में अदालत ने सात साल की सज़ा सुनाई है। साथ ही, उन पर पचास हज़ार रुपये का जुर्म ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामपुर। आज़म खाँ के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट के मामले में कोर्ट ने सात वर्ष की सजा व पचास हज़ार के जुर्माना की सजा सुनाई है। सपा नेता आजम खां व उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आजम खां के बेटे को दो पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुना दी है
पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला अकेले आरोपित हैं। इससे पहले दो जन्म प्रमाण पत्र में आजम खां, उनकी पत्नी और अब्दुल्ला को सजा हुई थी, जबकि दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला को सजा हुई थी। दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला जेल में बंद हैं।
सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला का राजनीतिक जीवन शुरू होते ही विवादों में घिर गया। वह दो बार विधायक बने, लेकिन दोनों बार विधायकी चली गई। वर्ष 2017 से राजनीति में कदम रखने के बाद वह ज्यादा दिन सत्ता का सुख हासिल नहीं कर पाए।
दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 17 माह जेल में भी बिताने पड़े। जमानत पर बाहर आए तो 17 नवंबर को दो पैन कार्ड मामले में सजा हो गई। अब फिर से वह पिता के साथ जेल में बंद हैं। पिता की तरह ही अब्दुल्ला पर भी ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज हुए।
सपा सरकार जाने के बाद वर्ष 2019 में जिले में 42 मुकदमे दर्ज हुए। साथ ही पुराने मुकदमों की फाइल भी खुल गई। इनमें एक मुकदमा मुरादाबाद के थाना छजलैट में वर्ष 2008 में दर्ज हुआ था। इस तरह अब्दुल्ला को 43 मुकदमों का सामना करना पड़ा।
वर्तमान में भी उनके खिलाफ 41 मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। इनमें दो पासपोर्ट का मामला भी है, जिसमें शुक्रवार को फैसला आया है।
यह भी पढ़ें- फैमिली ID से मिलेंगी पेंशन जैसी कई सरकारी सुविधाएं, अगर अब तक नहीं बनवाई तो इन तरीकों से घर बैठे बनवाएं
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।