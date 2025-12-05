'हनीट्रैप क्वीन' साबिन का खौफ: वेल्डर को झांसा देकर न्यूड वीडियो बनाया, 2 लाख 32 हजार की लूट!

अनिल अवस्थी, जागरण, रामपुर। अगर आपके पास अनजान नंबर से किसी महिला का फोन आता है तो सतर्क हो जाएं। रामपुर में एक बार फिर हनीट्रैप गिरोह सक्रिय हो गया है। गिरोह ने इस बार वेल्डिंग का काम करने वाले एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया है। चंगुल में फंसाने के बाद उसके साथ आपत्तिजनक फोटो खींचे। फिर कमरे में बंदकर उसकी जमकर पिटाई भी की। धमकाकर उससे 2,32,000 रुपये वसूल लिए। एसपी के आदेश पर हुई जांच में इसका राजफाश हुआ है। सीओ सिटी ने प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति की है।

केमरी में वेल्डिंग का काम करने वाले एक व्यक्ति के मोबाइल के वाट्सएप पर एक युवती का मैसेज आया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। युवती ने अपनी बातों में उसे फंसा लिया। 22 नवंबर को उसे बड़ी कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर उत्तराखंड के रुद्रपुर में बुला लिया। उसे जिस कमरे में बुलाया गया उसमें सुप्रिया, इकराबी, दीपक कश्यप, मुकेश, इशरत व एक अन्य युवक मौजूद थे।

इन सभी ने मिलकर डंडों से उसकी जमकर पिटाई की। छोड़ने के नाम पर उसके बैंक खाते से मुकेश व दीपक के नंबर पर आनलाइन 1,52000 रुपये ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद आरोपित उसे कार में बैठाकर रात नौ बजे रामपुर के गंज थानाक्षेत्र स्थित एक मकान पर पहुंचे। यहां हनीट्रैप गिरोह की सदस्य जौहरा उर्फ महक मौजूद थी। यहां गन प्वाइंट पर लेकर उसके कपड़े उतरवा दिए गए।

फिर जौहरा के साथ आपत्तिजनक हालत में उसका वीडियो बनाया। इस वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देकर उससे 80 हजार रुपये और वसूल लिए। 24 नबंवर को पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आपबीती बताई। इस पर एसपी ने सीओ सिटी को जांच के आदेश दिए। सीओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में आरोप संबंधित साक्ष्य मिले हैं।

इस क्रम में प्राथमिकी दर्ज कराने की संस्तुति कर दी गई है। एसपी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि शहर कोतवाली में हनीट्रैप गिरोह पंजीकृत है। उसकी सदस्य जौहरा उर्फ महक और उसके साथियों के खिलाफ 2,32000 रुपये वसूलने की शिकायत मिली थी। जांच रिपोर्ट मिलते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गिरोह की सरगना है बरेली की साबिन, गैंगस्टर एक्ट में जा चुकी जेल हनीट्रैप गिरोह की सरगना बरेली के मीरगंज निवासी साबिन बी है। गंज कोतवाली पुलिस उसे रामपुर की जौहरा उर्फ महक व इमरान के साथ गैंगस्टर एक्ट में जेल भेज चुकी है। वर्ष 2023 में कोतवाली में तीनों के खिलाफ खोली गई हिस्ट्रीशीट के तहत साबिन के खिलाफ तीन, जौहरा उर्फ महक के खिलाफ एक और इमरान के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हैं।

एसओजी बताकर करते हैं वसूली पुलिस के रिकार्ड के अनुसार, हनीट्रैप गिरोह की महिलाएं पहले फोन कर अमीर लोगों को चंगुल में फंसाती हैं। इसके बाद उसके साथ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी रिकार्ड करती हैं। इस दौरान गिरोह के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचकर खुद को पुलिस की एसओजी टीम बताकर पीड़ित की पिटाई करते हैं। इसके बाद धमकाकर उससे रुपये ऐंठते हैं। मुरादाबाद के डिलारी निवासी दीपक कुमार के साथ भी इस गिरोह ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। इस प्रकरण में गंज कोतवाली पुलिस ने साबिन बी व जौहरा को जेल भेजा था।