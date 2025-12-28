नए साल 2026 में 13 पूर्णिमा का विशेष संयोग, इन कामों को करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

संवाद सहयोगी, रामपुर। इस बार नववर्ष 2026 में 13 पूर्णिमा पड़ेगी। यह विशेष संयोग विक्रम संवत 2083 में अधिमास होने से बन रहा है। श्रद्धालु चंद्रमा की पूजा कर सुख समृद्धि की कामनाएं करेंगे। धार्मिक एवं ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा को बेहद शुभ माना जाता है।

व्रत, पूजा पाठ, ध्यान, दान, सत्संग एवं धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आमतौर पर हर साल 12 पूर्णिमा अधिमास पड़ता है। उस वर्ष 13 पूर्णिमा का विशेष संयोग बनता है। वर्ष 2018, 2021, 2023 में यह संयोग बन चुका है।

ज्योतिषाचार्य पंडित नवनीत शर्मा ने अनुसार विक्रम संवत 2083 में ज्येष्ठ अधिकमास होने से एक अतिरिक्त पूर्णिमा होगी। ऐसे में वर्ष 2026 में 13 पूर्णिमा पड़ रही है। पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु एवं चंद्रमा की पूजा की जाती है।