रायबरेली: प्राइवेट बस में दिल्ली से आ रहे युवक की संदिग्ध हालत में मौत, झोले में मिली शराब की शीशी और इंजेक्शन

संवाद सूत्र जागरण, महराजगंज (रायबरेली)। दिल्ली के आनंद विहार से कमई विराज (तिलोई) तक आने वाली एक निजी बस में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई। महराजगंज पहुंचने पर उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस को कब्जे में लेकर चालक हारून व परिचालक निजाम से पूछताछ की जा रही है।

हलोर निवासी युवक शिब्बू करीब छह महीने पहले दिल्ली के चंदन होला गया था। वहां एक कंपनी में ट्रैक्टर चलाता था। मंगलवार देर शाम सात बजे आनंद विहार बस अड्डे गया। वहां से वह प्राइवेट बस से हलोर गांव के लिए निकला।

बुधवार सुबह बछरावां पहुंचने पर वह महराजगंज कस्बा समझ कर उतरने लगा। बस में बैठी सवारियों ने उसे बताया कि अभी महराजगंज नहीं आया। बस बछरावां से महराजगंज के लिए चली ही थी कि रास्ते में हरदोई गांव के पास बस के अंदर गैलरी में ही वह गिर गया।

युवक को गिरते देख यात्रियों व परिचालक की मदद से उसे बेसुध हालत में उठाया गया। महराजगंज पहुंचने पर उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके मोबाइल पर आई कॉल के जरिए उसकी पहचान हुई।