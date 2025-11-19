Language
    रायबरेली: प्राइवेट बस में दिल्ली से आ रहे युवक की संदिग्ध हालत में मौत, झोले में मिली शराब की शीशी और इंजेक्शन

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:25 PM (IST)

    रायबरेली के महराजगंज में दिल्ली से आ रही एक प्राइवेट बस में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक आनंद विहार से कमई विराज जा रहा था। बछरावां के पास उसकी हालत बिगड़ी और हरदोई गांव के पास वह बस में गिर गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जाँच शुरू कर दी है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र जागरण, महराजगंज (रायबरेली)। दिल्ली के आनंद विहार से कमई विराज (तिलोई) तक आने वाली एक निजी बस में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई। महराजगंज पहुंचने पर उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस को कब्जे में लेकर चालक हारून व परिचालक निजाम से पूछताछ की जा रही है।

    हलोर निवासी युवक शिब्बू करीब छह महीने पहले दिल्ली के चंदन होला गया था। वहां एक कंपनी में ट्रैक्टर चलाता था। मंगलवार देर शाम सात बजे आनंद विहार बस अड्डे गया। वहां से वह प्राइवेट बस से हलोर गांव के लिए निकला।

    बुधवार सुबह बछरावां पहुंचने पर वह महराजगंज कस्बा समझ कर उतरने लगा। बस में बैठी सवारियों ने उसे बताया कि अभी महराजगंज नहीं आया। बस बछरावां से महराजगंज के लिए चली ही थी कि रास्ते में हरदोई गांव के पास बस के अंदर गैलरी में ही वह गिर गया।

    युवक को गिरते देख यात्रियों व परिचालक की मदद से उसे बेसुध हालत में उठाया गया। महराजगंज पहुंचने पर उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके मोबाइल पर आई कॉल के जरिए उसकी पहचान हुई।

    बस में बैठी सवारियों ने बताया कि युवक बस में शराब पी रहा था। बार-बार वह बस की खिड़की खोल रहा था। हवा लगने से लोगों ने खिड़की खोलने से मना भी किया। मृत युवक के परिवार को सूचना दे दी गई है। कोतवाल जगदीश यादव का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृत युवक के झोले से 2 शीशी हरियाणा की शराब व सांस के मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन मिला है, उसे कब्जे में लिया गया है।

