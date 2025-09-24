Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में शौच के लिए जा रही महिला से दिन दहाड़े असलहा लगाकर लूटे आभूषण, पुलिस जांच में जुटी

    By Safeer Ahmed Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:59 PM (IST)

    रायबरेली के नसीराबाद में एक सप्ताह से अपराध बढ़ रहा है। बुधवार को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से बंदूक दिखाकर आभूषण लूट लिए। पीड़िता किरन पाल के अनुसार बदमाश पानी का डिब्बा गिराकर गहने छीन ले गए। पहले मामला सीमा विवाद में उलझा फिर डीह पुलिस ने जाँच शुरू की। पुलिस महिला द्वारा मंगलवार को पीछा किए जाने की घटना की भी जाँच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शौच के लिए जा रही महिला से दिन दहाड़े असलहा लगाकर लूटे आभूषण

    संवादसूत्र, नसीराबाद (रायबरेली)। क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से सिलसिलेवार अपराध की घटनाएं हो रही हैं। अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं पुलिस उन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हुई। बुधवार को दिनदहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने शौच के लिए जा रही महिला से असलहा लगा आभूषण लूट लिए और फरार हो गए। घटना से क्षेत्र में दहशत है। पहले तो नसीराबाद व डीह थाना क्षेत्र की सीमा पर गांव स्थित होने के कारण काफी देर तक मामला सीमा विवाद में उलझा रहा। बाद डीह पुलिस ने मामले की जांच आरंभ की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नसीराबाद के पाटनपुर मजरे बिरनावां निवासी किरन पाल ने पुलिस को बताया कि वह बुधवार की दोपहर वह शौच के लिए जा रही थी। घर से करीब डेढ़ सौ मीटर की दूरी तक खड़ंजे के पास बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाश वहां आए। बदमाशों ने पैर मारकर उनका पानी का डिब्बा गिरा गया। इसके बाद उनकी कनपटी पर असलहा लगा दिया और शोर मचाने पर जान से मार देने की धमकी दी, जिससे वह दहशत में गईं।

    बदमाशों ने उनसे आभूषण उतारने को कहा, जिसपर उन्होंने गले में पड़ा लाकेट व नाक की कील उतारकर दे दी। किरन का कहना है कि एक बदमाश ने पैर में पहनी बिछिया उतारने को कहा तो स्टील का होने की बात कहकर मना कर दिया। जिसके बाद बदमाश ने उनके पैर से बिछिया छीन ली और दोनों बाइक से फरार हो गए।

    बदमाशों के जाने के बाद किरन घर पहुंची और परिवारजन समेत ग्रामीणों को आपबीती बताई, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाशाें का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद मामले की सूचना डायल 112 को दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि थोड़ी ही देर में डायल 112 व नसीराबाद पुलिस वहां पहुंची और जांच के बाद मामला डीह का होने की बात कहकर लौट गई।

    कुछ देर बाद क्षेत्राधिकारी डीह थाने की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ यादवेंद्र पाल का कहना है कि घटना डीह थाना क्षेत्र में हुई है। डीह पुलिस जांच कर रही है। डीह थानाध्यक्ष जितेंद्र मोहन का कहना है कि पूछताछ में महिला ने बताया कि मंगलवार की देर शाम भी दो लोगों ने उसका पीछा किया था, उसके शोर मचाने पर आरोपित भाग गए थे। सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है।