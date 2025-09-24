यूपी में शौच के लिए जा रही महिला से दिन दहाड़े असलहा लगाकर लूटे आभूषण, पुलिस जांच में जुटी

रायबरेली के नसीराबाद में एक सप्ताह से अपराध बढ़ रहा है। बुधवार को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से बंदूक दिखाकर आभूषण लूट लिए। पीड़िता किरन पाल के अनुसार बदमाश पानी का डिब्बा गिराकर गहने छीन ले गए। पहले मामला सीमा विवाद में उलझा फिर डीह पुलिस ने जाँच शुरू की। पुलिस महिला द्वारा मंगलवार को पीछा किए जाने की घटना की भी जाँच कर रही है।

संवादसूत्र, नसीराबाद (रायबरेली)। क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से सिलसिलेवार अपराध की घटनाएं हो रही हैं। अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं पुलिस उन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हुई। बुधवार को दिनदहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने शौच के लिए जा रही महिला से असलहा लगा आभूषण लूट लिए और फरार हो गए। घटना से क्षेत्र में दहशत है। पहले तो नसीराबाद व डीह थाना क्षेत्र की सीमा पर गांव स्थित होने के कारण काफी देर तक मामला सीमा विवाद में उलझा रहा। बाद डीह पुलिस ने मामले की जांच आरंभ की।

नसीराबाद के पाटनपुर मजरे बिरनावां निवासी किरन पाल ने पुलिस को बताया कि वह बुधवार की दोपहर वह शौच के लिए जा रही थी। घर से करीब डेढ़ सौ मीटर की दूरी तक खड़ंजे के पास बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाश वहां आए। बदमाशों ने पैर मारकर उनका पानी का डिब्बा गिरा गया। इसके बाद उनकी कनपटी पर असलहा लगा दिया और शोर मचाने पर जान से मार देने की धमकी दी, जिससे वह दहशत में गईं।

बदमाशों ने उनसे आभूषण उतारने को कहा, जिसपर उन्होंने गले में पड़ा लाकेट व नाक की कील उतारकर दे दी। किरन का कहना है कि एक बदमाश ने पैर में पहनी बिछिया उतारने को कहा तो स्टील का होने की बात कहकर मना कर दिया। जिसके बाद बदमाश ने उनके पैर से बिछिया छीन ली और दोनों बाइक से फरार हो गए।

बदमाशों के जाने के बाद किरन घर पहुंची और परिवारजन समेत ग्रामीणों को आपबीती बताई, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाशाें का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद मामले की सूचना डायल 112 को दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि थोड़ी ही देर में डायल 112 व नसीराबाद पुलिस वहां पहुंची और जांच के बाद मामला डीह का होने की बात कहकर लौट गई।