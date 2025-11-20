रायबरेली में ऊंचाहार एक्सप्रेस की चपेट में आने से 65 वर्षीय महिला की मौत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। डलमऊ के धानू का पुरवा के पास गुरुवार को लालगंज से डलमऊ स्टेशन के बीच ऊंचाहार एक्सप्रेस की चपेट में आने से 65 वर्षीय महिला किसान की मौके पर ही मौत हो गई।

शव को हटाने के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि महिला घर से रात में अकेले निकली थीं। खोजबीन के दौरान गांव से एक किमी दूर रेलवे ट्रैक पर गुरुवार की सुबह महिला का शव मिला। महिला ट्रैक पर कैसे पहुंचीं, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।