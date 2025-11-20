Language
    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:05 PM (IST)

    रायबरेली में ऊंचाहार एक्सप्रेस की चपेट में आने से 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई। यह हादसा लालगंज से डलमऊ स्टेशन के बीच हुआ, जब महिला रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। डलमऊ के धानू का पुरवा के पास गुरुवार को लालगंज से डलमऊ स्टेशन के बीच ऊंचाहार एक्सप्रेस की चपेट में आने से 65 वर्षीय महिला किसान की मौके पर ही मौत हो गई।

    शव को हटाने के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि महिला घर से रात में अकेले निकली थीं। खोजबीन के दौरान गांव से एक किमी दूर रेलवे ट्रैक पर गुरुवार की सुबह महिला का शव मिला। महिला ट्रैक पर कैसे पहुंचीं, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

    घटना के कारण ट्रेन का संचालन करीब छह मिनट बाधित रहा। जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार का कहना है कि मृतका की पहचान डलमऊ के मखदूमपुर उर्फ पूरे शेखन गांव निवासी श्याम कली के रूप में हुई है। डलमऊ थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

