UP: गोंडा में रेलवे ट्रैक पर फंसा सिलेंडर लदा ट्रक, 40 मिनट तक ट्रेनों का परिचालन रहा बाधित

संवाद सूत्र, जागरण, गोंडा : कर्नलगंज में पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा-लखनऊ रेलखंड पर कर्नलगंज स्टेशन से पहले क्रासिंग पर रसोई गैस सिलेंडर लदा ट्रक खराब होने के कारण काफी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। क्रासिंग के बीच में ही ट्रक फंस जाने के कारण 40 मिनट तक ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहा। रेलवे क्रासिंग के दोनों ओर ट्रेन खड़ी रहीं और यात्री परेशान हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कर्नलगंज में नरायनपुर रेलवे क्रासिंग (समपार संख्या-253) के ट्रैक पर गुरुवार को एक सिलेंडर लदा ट्रक खराब हो गया। इसके कारण इस रेलखंड 40 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इस दौरान दो एक्सप्रेस ट्रेनों को कर्नलगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ा करना पड़ा। नतीजतन यात्रियों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

ट्रक के रेलवे ट्रैक पर फंसने से एक बड़ी घटना होने से बच गई। आधा घंटे तक काफी मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक से ट्रक को टोचन कर हटाया गया। तब गाड़ियों का परिचालन शुरू कराया गया। ट्रैक पर ट्रक के फंसे होने से रेलवे आउटर सिगनल व स्टेशनों पर कई गाड़िया खड़ी रहीं। इनमें बरौनी-ग्वालियर और गोमतीनगर-गोरखपुर ट्रेनें बाधित रहीं।