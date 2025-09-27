प्राथमिक स्कूल में भरा पानी, जिम्मेदारों की उदासीनता से बच्चों को बीमारियों और इंफक्शन का खतरा

रायबरेली के पूरे लोनार मजरे दौतरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में बारिश के पानी और कीचड़ से बच्चे परेशान हैं। जलभराव के कारण मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। शिक्षकों ने ग्राम प्रधान से मिट्टी भराई के लिए कहा लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों और अभिभावकों के साथ चर्चा की। बीडीओ ने पंचायत सचिव को पानी निकालने के निर्देश दिए।

संवाद सूत्र, रायबरेली । पूरे लोनार मजरे दौतरा गांव में जिम्मेदारों की उदासीनता परवान चढ़ गई है। परिसर में भरे बारिश के पानी व कीचड़ के बीच प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। गंदे पानी से बच्चों को मच्छर जनित बीमारियों व संक्रमण का खतरा बना हुआ है।

विकास खंड क्षेत्र के पूरे लोनार मजरे दौतरा गांव में आबादी के बीच बने प्राथमिक विद्यालय के परिसर में बारिश के दिनों में जलभराव होने से परिसर तालाब बन जाता है।जिससे वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों को भी परेशानी होती है। विद्यालय के शिक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि कई बार ग्राम प्रधान संदीप कुमार से परिसर में मिट्टी भराई के लिए कहा गया लेकिन नतीजा सिफर रहा।

खण्ड शिक्षा अधिकारी ने की लोगों से बात शुक्रवार को स्कूल परिसर में जलभराव व कीचड़ की सूचना पर बीते सोमवार को विद्यालय पहुंचे खण्ड शिक्षा अधिकारी राम मिलन यादव ने ग्रामीणों व अभिभावकों को बुलाकर समस्या पर चर्चा की। बीडीओ वर्षा सिंह को फोन से विद्यालय परिसर में जलभराव की समस्या से अवगत कराया। सूचना पर बीडीओ के निर्देश पर गांव पहुंचे पंचायत सचिव महेंद्र शुक्ला व ग्राम प्रधान संदीप कुमार ने शनिवार को पंपिंग सेट के माध्यम से परिसर में भरे पानी को बाहर निकालने के निर्देश दिए।

ग्राम प्रधान संदीप कुमार ने बताया कि विद्यालय परिसर आबादी से नीचे होने की वजह से जलभराव की समस्या होती है, पूर्व में भी पंपिंग सेट चलवा कर पानी निकाला जा चुका है। बीडीओ से वार्ता हुई है, जल्द ही समस्या से निजात मिल जाएगी।