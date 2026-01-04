Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रायबरेली में 207 ईआरओ और छह एईआरओ जांचेंगे 2.32 लाख लोगों की मतदान पात्रता, जारी होगी नोटिस

    By Amit Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:27 PM (IST)

    रायबरेली में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो गया है। मैपिंग में नाम न होने वाले 2.32 लाख से अधिक लोगों को 6 जनवरी से नोटिस जारी की जाएगी। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    206 ईआरओ और छह एईआरओ जांचेंगे 2.32 लाख लोगों की मतदान पात्रता।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम पूरा हो चुका है। ड्राफ्टिंग का काम जारी है। मैपिंग में नाम न होने वाले दो लाख 32 हजार 508 लोगों को छह जनवरी से नोटिस जारी की जाएगी। इसकी सुनवाई के लिए चुनाव आयोग ने छह निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (इआरओ) व 207 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) तैनात किए हैं। प्रतिदिन सौ नोटिसों की सुनवाई की जाएगी।

    सत्यापन की रिपोर्ट में 67 हजार 808 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। एक लाख 70 हजार 508 लोग पूरी तरह विस्थापित हो गए हैं, जबकि 29 हजार 336 लोगों के नाम अन्य जगह भी मतदाता सूची में दर्ज है। 76 हजार 119 लोग मौके पर नहीं मिले। वहीं पांच हजार 738 मतदाताओं ने एसआआर का फॉर्म जमा नहीं किया है।

    एएसडी डाटा के सत्यापन के बाद लगभग तीन लाख 48 हजार 867 मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए। ड्राफ्टिंग का कार्य जारी है। इसके बाद छह जनवरी को अनंतिम सूची जारी होगी। मैपिंग का कार्य पूरा हो गया है।

    बिना मैपिंग वाले लगभग दो लाख 32 हजार पांच सौ आठ लोगों को नोटिस जारी की जाएगी। छह जनवरी से बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस दी जाएगी, जबकि 27 फरवरी तक प्राप्त दस्तावेजों का सत्यापन सहित अन्य कार्य हाेंगे।

    बिना मैपिंग वालों को एक जुलाई 1987 से पहले जन्मतिथि वाले मतदाताओं को स्वयं के दस्तावेज देने होंगे, जबकि उसके बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को माता-पिता में दोनों या एक के दस्तावेज भी जमा करने होंगे। नोटिस प्राप्तकर्ता के मामले की सुनवाई के लिए छह तहसील के उपजिलाधिकारी को ईआरओ बनाया गया है।

    वहीं अन्य अधिकारियों को एईआरओ नियुक्त किया गया है। छह जनवरी से प्रत्येक एईआरओ 40 नोटिस भेजेंगे। इसके बाद प्रतिदिन 100 नोटिसों की सुनवाई होगी।

    एईआरओ नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। सुनवाई से उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ ने संबंधित सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।

    नोटिस की सुनवाई के लिए ईआरओ और एईआरओ की नियुक्ति की गई है। प्रतिदिन 100 नोटिसों की सुनवाई होगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। -सिद्धार्थ, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली।