    वंदे भारत एक्सप्रेस के हर सीट पर मिलेगी चार्जिंग, यात्रियों को मिलेगा RO पानी

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    रेल यात्रियों के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। अब हर सीट पर चार्जिंग प्वाइंट और आरओ वाटर सिस्टम मिलेगा, जिससे मुफ्त ठंडा ...और पढ़ें

    वंदे भारत एक्सप्रेस के हर सीट पर मिलेगी चार्जिंग।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेल यात्रियों को आरामदायक व आधुनिक सुविधा देने के लिए कुछ सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में हर सीट पर चार्जिंग प्वाइंट व आरओ लगाया जाएगा। इसका आदेश पारित कर दिया गया। ट्रेन में उन्नत सस्पेंशन और ब्रेक सिस्टम लगे हैं, जिससे तेज रफ्तार में भी यात्रियों को झटके नहीं लगेंगे।

    सुरक्षा के लिहाज से पूरी ट्रेन सीसीटीवी कैमरों से लैस है। सीटों और बर्थ तक चढ़ने के लिए सीढ़ियों को इस तरह बनाया गया है कि बुजुर्ग, बच्चे और छोटे कद वाले यात्रियों को भी आसानी हो। कर्मचारियों के लिए अलग सीट की व्यवस्था की गई है। जिले होकर गोरखपुर से प्रयागराज तक वंदेभारत एक्सप्रेस चलाई जाती है।

    अभी 180 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा का कहना है कि रेलवे मंत्रालय के आदेश पर ट्रेन में आरओ वाटर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया जारी है, जिससे यात्रियों को मुफ्त ठंडा और गर्म पानी मिलेगा।

    हर सीट पर अलग लाइट और चार्जिंग प्वाइंट की सुविधा दी जाएंगी है। 16 कोच वाली इस ट्रेन में कई पैंट्री भी लगाई जा रही हैं, जिससे यात्रियों को खाने-पीने की सुविधा आसानी से मिल सकेगी।