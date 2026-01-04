वंदे भारत एक्सप्रेस के हर सीट पर मिलेगी चार्जिंग, यात्रियों को मिलेगा RO पानी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेल यात्रियों को आरामदायक व आधुनिक सुविधा देने के लिए कुछ सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में हर सीट पर चार्जिंग प्वाइंट व आरओ लगाया जाएगा। इसका आदेश पारित कर दिया गया। ट्रेन में उन्नत सस्पेंशन और ब्रेक सिस्टम लगे हैं, जिससे तेज रफ्तार में भी यात्रियों को झटके नहीं लगेंगे।

सुरक्षा के लिहाज से पूरी ट्रेन सीसीटीवी कैमरों से लैस है। सीटों और बर्थ तक चढ़ने के लिए सीढ़ियों को इस तरह बनाया गया है कि बुजुर्ग, बच्चे और छोटे कद वाले यात्रियों को भी आसानी हो। कर्मचारियों के लिए अलग सीट की व्यवस्था की गई है। जिले होकर गोरखपुर से प्रयागराज तक वंदेभारत एक्सप्रेस चलाई जाती है।

अभी 180 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा का कहना है कि रेलवे मंत्रालय के आदेश पर ट्रेन में आरओ वाटर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया जारी है, जिससे यात्रियों को मुफ्त ठंडा और गर्म पानी मिलेगा।