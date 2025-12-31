रायबरेली में वंदे भारत एक्सप्रेस की गार्ड बोगी के शीशे पर मिला टेप, होगी जांच

जागरण संवाददाता, रायबरेली। गोरखपुर से प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 22549) अपने निर्धारित समय 11:33 बजे प्लेटफार्म दो पर विलंब पर पहुंची। इस दौरान गार्ड बोगी के सामने शीशे पर टेप लगे दिखाई दिए। हालांकि, शीशे कब दरके और इनपर टेपिंग कब की गई, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी। ट्रेन की गार्ड बोगी के एक शीशे पर दरार थी, जिस पर टेप चस्पा किया गया था।

शीशे पर टेप देखकर यात्रियों में हैरानी रही। यात्रियों का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी विशेष ट्रेन के टूटे शीशे को तत्काल बदला जाना चाहिए। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शीशा कब और कैसे टूटा है, इसका वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।