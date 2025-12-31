Language
    रायबरेली में वंदे भारत एक्सप्रेस की गार्ड बोगी के शीशे पर मिला टेप, होगी जांच

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:06 PM (IST)

    रायबरेली में गोरखपुर से प्रयागराज जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस देरी से पहुंची, जिसकी गार्ड बोगी के शीशे पर टेप लगा मिला। शीशे में दरार देखकर यात्री हैरा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। गोरखपुर से प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 22549) अपने निर्धारित समय 11:33 बजे प्लेटफार्म दो पर विलंब पर पहुंची। इस दौरान गार्ड बोगी के सामने शीशे पर टेप लगे दिखाई दिए। हालांकि, शीशे कब दरके और इनपर टेपिंग कब की गई, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी। ट्रेन की गार्ड बोगी के एक शीशे पर दरार थी, जिस पर टेप चस्पा किया गया था।

    शीशे पर टेप देखकर यात्रियों में हैरानी रही। यात्रियों का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी विशेष ट्रेन के टूटे शीशे को तत्काल बदला जाना चाहिए। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शीशा कब और कैसे टूटा है, इसका वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

    वरिष्ठ सहायक मंडल सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल लखनऊ बीएन मिश्र का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।