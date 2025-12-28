UP Roadways में मोबाइल एप से बुक होगी सीट, Live Location भी देख सकेंगे; कब शुरू होगी सर्विस?
जागरण संवाददाता, रायबरेली। रोडवेज बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रहे यात्रियों को अब बार-बार जानकारी लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों की सीट बुकिंग और लाइव लोकेशन की व्यवस्था मोबाइल एप के माध्यम से शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। रेलवे की तर्ज पर अब यात्री बसों में पहले ही अपनी पसंद की सीट आरक्षित कर सकेंगे।
यात्री आधिकारिक मोबाइल एप यूपीएसआरटीसी, यूपी राही और मार्गदर्शी के जरिए सीट बुकिंग के साथ-साथ बस की वर्तमान स्थिति की लाइव ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। इसके लिए निगम की बसों को जीपीएस सिस्टम से लैस किया जा रहा है।
जीपीएस लगने के बाद प्रत्येक बस की सटीक लोकेशन यात्रियों को उनके स्मार्टफोन पर उपलब्ध होगी। एप के माध्यम से यात्री यह भी देख सकेंगे कि कौन-सी बस किस समय नजदीकी बस अड्डे पर पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है।
इससे यात्रियों को लंबे समय तक बस स्टैंड पर खड़े रहकर इंतजार करने की परेशानी से राहत मिलेगी। खासकर बुजुर्ग, महिला और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को इस सुविधा का अधिक लाभ मिलेगा। नई सुविधा शुरू होने के बाद रोडवेज की सेवाएं और अधिक आधुनिक होंगी।
जल्द ही जिले की सभी प्रमुख रूटों पर चलने वाली बसों को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से बसों के संचालन में पारदर्शिता आएगी।
साथ ही बसों की निगरानी आसान होगी, जिससे समय पालन में सुधार होगा। यात्री घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन पर एप डाउनलोड कर सीट बुक कर सकेंगे और यात्रा से पहले ही बस की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फरवरी से यह सुविधा मिलने की उम्मीद है।
