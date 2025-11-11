सीएम डैश बोर्ड की रैंकिंग में इस जिले ने मारी जबरदस्त उछाल, कई विभागों ने कराई फजीहत मिला डी ग्रेड

जागरण संवाददाता, रायबरेली। सीएम डैश बोर्ड की रैंकिंग में जिले की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल हुआ है। अक्टूबर की जारी रैंकिंग में जिले को विकास में 49वां स्थान मिला है। जबकि सितंबर में जिला 71वें स्थान पर रहा। डीएम की लगातार मानीटरिंग व समीक्षा के बाद काफी हद तक सुधार देखने को मिला है। जबकि कुछ विभाग योजनाओं का सही से क्रियान्यवन नही कर रहें है, जिसके चलते वह डी ग्रेड से विभाग का मान गिरा रहे हैं।

शासन सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति के आंकड़े सीएम डैश बोर्ड पर दर्ज करता है। विभागों से लेकर जिले की प्रगति की हर महीने रैंकिंग जारी होती है। सितंबर माह में जिला विकास की रैंकिंग में धरातल पर चला गया था। बीते माह मुख्य विकास अधिकारी ने रैंकिंग को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सुधार के लिए कहा था।

इसी का नतीजा रहा कि जिले की रैंकिंग में सुधार हुआ है। कई विभागाध्यक्ष योजनाओं को आखिरी पावदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। विभागों में चल रही योजनाओं में जिले को बी व सी श्रेणी मिली है, जबकि कई विभागों ने कार्यशैली में उदासीनता दिखाते हुए डी ग्रेड प्राप्त किया है।

जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग की फैमिली आईडी योजना ने फजीहत कराई है, जिसमें उसे डी ग्रेड मिला है। समाज कल्याण योजना की छह योजनाओं ने विभाग की दुर्गति करा दी है। अनुसूचित जन जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में उसे डी ग्रेड मिला है।

अनुसूचित जन जाति पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना बी ग्रेड मिला। जबकि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्र वृत्ति योजना में उसे सी ग्रेड व अनुसूचित जाति पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में बी ग्रेड, सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में डी ग्रेड पाकर विभाग ने भद्द करा दी है।

सामान्य पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में उसे सी ग्रेड से ही संतोष करना पड़ा। लोक निर्माण विभाग को अपनी दो योजनाओं पर नीचा देखने को मिला है, जिसमें सेतु निर्माण में सी ग्रेड व नई सड़कों के निर्माण में बी ग्रेड से संतुष्ट होना पड़ा। नमामि गंगे जलापूर्ति विभाग की जल जीवन मिशन योजना धड़ाम है और उसे सी ग्रेड मिला।

लोक शिकायत विभाग में निर्माण कार्य की गति ने इस विभाग की दुर्गति कर दी है, इसके चलते इस योजना को सी ग्रेड मिला है। ग्राम्य विकास की डे एनआरएलएम योजना में डी ग्रेड मिलने से इस विभाग की कलई खुल गई है। अल्पसंख्यक कल्याण की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के तहत बच्चों को लाभ न देना मंहगा पड़ा। उसे इसमें सी ग्रेड मिला, जबकि पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में उसे बी ग्रेड मिला।