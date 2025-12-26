प्रयागराज-लखनऊ रूट पर दो और ई-बसों का संचालन शुरू, आरामदायक सफर के साथ समय की भी होगी बचत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। स्वच्छ, हरित एवं आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। रायबरेली जिले होकर माघ मेला शुरू होने से पहले दो नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। ये बसें प्रयागराज से लखनऊ रूट पर चलेंगी, जिससे इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या अब बढ़कर छह हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रयागराज– लखनऊ जैसे प्रमुख मार्ग पर किया जा रहा है। इससे यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक सुविधा उपलब्ध होगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये बसें यात्रियों के सफर को न केवल सुविधाजनक बनाएंगी, बल्कि समय की भी बचत करेंगी।