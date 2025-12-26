प्रयागराज-लखनऊ रूट पर दो और ई-बसों का संचालन शुरू, आरामदायक सफर के साथ समय की भी होगी बचत
स्वच्छ, हरित परिवहन के लिए रायबरेली जिले में माघ मेला से पहले दो नई इलेक्ट्रिक बसें प्रयागराज से लखनऊ रूट पर शुरू की गई हैं। अब इस मार्ग पर छह बसें हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। स्वच्छ, हरित एवं आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। रायबरेली जिले होकर माघ मेला शुरू होने से पहले दो नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। ये बसें प्रयागराज से लखनऊ रूट पर चलेंगी, जिससे इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या अब बढ़कर छह हो गई है।
इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रयागराज– लखनऊ जैसे प्रमुख मार्ग पर किया जा रहा है। इससे यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक सुविधा उपलब्ध होगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये बसें यात्रियों के सफर को न केवल सुविधाजनक बनाएंगी, बल्कि समय की भी बचत करेंगी।
क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि ये इलेक्ट्रिक बसें प्रयागराज डिपो से चलाई जा रही है। जिन इलेक्ट्रिकट बसें शून्य उत्सर्जन तकनीक पर आधारित हैं। इनके संचालन से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही डीजल पर निर्भरता घटने से ईंधन लागत में भी बचत होगी, जिससे रोडवेज की आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगा।
