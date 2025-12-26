Language
    ट्रेनों में सफर करना हुआ महंगा, आज से यात्रियों को और ढीली करनी होगी जेब

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आज से ट्रेनों में सफर करना महंगा हो गया है, जिससे यात्रियों को अब अपनी जेब और ढीली करनी होगी। रेलवे ने यात्रा की लागत में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराये में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। यह बढ़ा हुआ किराया शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है, जिससे ट्रेनों में सफर करना थोड़ा महंगा हो गया है। रेलवे मंत्रालय ने 21 दिसंबर को ही इस फैसले का एलान कर दिया था। यह एक वर्ष के भीतर दूसरी बार है जब यात्री किराये में संशोधन किया गया है। इससे पहले जुलाई में भी किराया बढ़ाया गया था।

    रेलवे ने स्पष्ट किया है कि द्वितीय श्रेणी आर्डिनरी ट्रेनों में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर साधारण श्रेणी में प्रति किलोमीटर 1 पैसा व मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों की नान एसी श्रेणियों और सभी ट्रेनों की एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत 216 से 750 किमी तक 5 रुपये, 751 से 1250 किमी तक 10 रुपये, 1251 से 1750 किमी तक 15 रुपये और 1751 से 2250 किमी तक 20 रुपये तक किराया बढ़ाया गया है।

    स्लीपर क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी लागू होगी। राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, दुरंतो, तेजस सहित सभी विशेष ट्रेनों पर भी यही दरें लागू होंगी। हालांकि रिजर्वेशन शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज और जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    रेलवे ने साफ किया है कि उपनगरीय ट्रेनों के सिंगल टिकट और सभी प्रकार के सीजन टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 से टिकटों पर ही लागू कर दिया गया है। यात्री कमलेश कुमार,नंदनी त्रिपाठी,आरपी सिंह, विजयशंकर,रामअवध,दीपू सिंह का कहना है कि किराया गलत बढ़ाया गया,स्टेशन व ट्रेनों में सुविधा यात्रियों के लिए बढ़ाने की जगह सीधे जेबों में असर यात्रियों के डाला जा रहा है। उधर रायबरेली मुख्य वाणिज्य निरीक्षक राकेश कुमार का कहना है कि नया आदेश शुक्रवार से लागू कर दिया गया है।