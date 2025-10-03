Language
    कान में ईयरफोन लगाकर शौच के लिए जा रहा था युवक, ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:18 PM (IST)

    रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोर की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। सुबह शौच के लिए रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ। ग्रामीणों के अनुसार किशोर ईयरफोन लगाए हुए था जिसके कारण उसे ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

    ट्रेन की चपेट में आकर किशोर की मौत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे पाही दाउदपुर गड़ई गांव में शुक्रवार सुबह 4:50 एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां शौच के लिए निकले एक 17 वर्षीय किशोर की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। मौत के पीछे का कारण कान में ईयर फोन लगाकर ट्रैक पार करते दौरान हादसा होने के दावे स्थानीय ग्रामीण कर रहे है।

    स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार किशोर सुबह शौच के लिए गांव के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन की ओर गया था। उसी दौरान गाड़ी संख्या 54153 कानपुर-ऊंचाहार-रायबरेली पैसेंजर ऊंचाहार से कानपुर की ओर जाते समय ऊंचाहार-धईजलालपुर स्टेशन के मध्य किलोमीटर संख्या 86/6 उसी के चपेट में ट्रैक कान में ईयर फोन पार करते दौरान आ गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

    हादसे की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। घटना की सूचना ट्रेन के लोको पायलट द्वारा जलालपुर धई स्टेशन मास्टर को दी गई, जिसके बाद गदागंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    आरपीएफ पोस्ट ऊंचाहार प्रभारी संतोष कुमार का कहना है कि मृतक की पहचान बृजेश कुमार पुत्र गया प्रसाद निवासी पूरे पाही दाउदपुर गड़ई थाना गदागंज के रूप में हुई है। गदागंज थाने की पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टपार्टम के लिए भेजा है।

