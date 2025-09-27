गुरुग्राम थार हादसे में रायबरेली के जज की बेटी की मौत, एक बच्ची को पहले ही खो चुका है परिवार

रायबरेली के प्रधान न्यायाधीश चंद्रमणि मिश्र की बेटी प्रतिष्ठा की गुरुग्राम में सड़क हादसे में मौत हो गई। परिवार में मातम छाया हुआ है। कोरोना काल में प्रतिष्ठा की बहन की भी मृत्यु हो गई थी जिससे परिवार अभी तक उबर नहीं पाया था। प्रतिष्ठा दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रही थी। रविवार को रायबरेली में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। गुरुग्राम में हुए सड़क हादसे में जनपद के प्रधान न्यायाधीश प्रथम (पारिवारिक न्यायालय) चंद्रमणि मिश्र की सबसे छोटी बेटी प्रतिष्ठा की मौत की खबर जैसे ही परिवारजन को हुई] कोहराम मच गया। परिवारजन की चीत्कार सुन लोगों की आंखें भर आईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अचानक यह क्या हो गया? जिसने भी सुना यही कहा कि प्रतिष्ठा के पिता चंद्रमणि मिश्र और मां पर दुखों पर पहाड़ टूट पड़ा। खबर सुनते ही प्रतिष्ठा के माता-पिता अचेत हाेकर गिर पड़े। आस पड़ोस के लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला।

परिवार के करीबी राजेश वाजपेयी के मुताबिक कोरोना काल में प्रतिष्ठा से बड़ी व दूसरी नंबर की बहन श्वेता की मृत्यु हो गई थी। उस सदमे से अभी तक माता पिता उबर भी न सके थे कि सड़क हादसे में प्रतिष्ठा की मृत्यु का दुखद समाचार आया।

न्यायाधीश चंद्रमणि मिश्र जौनपुर के बदलापुर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय प्रतिष्ठा ने केंद्रीय विद्यालय गोरा बाजार से स्कूली शिक्षा हासिल की और उसके बाद बाहर पढ़ने चली गई। वह दिल्ली में ला की पढ़ाई कर रही थीं।