    रायबरेली में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दस लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:29 PM (IST)

    रायबरेली के लालगंज में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई जिसमें दस लोग घायल हुए। पूरेदेवी मोहल्ले में लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट में दस घायल।

    संवादसूत्र, जागरण, लालगंज (रायबरेली)। रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में दस लोग घायल हो गए। मामला कस्बे के पूरेदेवी मुहल्ले का है। जहां एक रास्ते को लेकर लंबे समय से दो पक्षों के मध्य विवाद बना हुआ है।

    इसी विवादको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष से सुंदरा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मुहल्ले के कुछ लोग उसके साथ मारपीट कर रहे थे।

    तभी शोरगुल सुनकर बीच बचाव करने आईं सोनाली, रागिनी, सुषमा, सर्वेश और पूजा को भी आराेपितों ने मारपीट कर घायल कर दिया।

    वहीं, दूसरे पक्ष से गुड़िया का कहना है कि रास्ते के विवाद को लेकर मुहल्ले के कुछ लोग उसके साथ मारपीट कर रहे थे।

    शोरगुल सुनकर बीच बचाव करने आईं कमला, बुधाना, कामती व मंजू को भी आरोपितों ने मारपीट कर घायल कर दिया। कोतवाल का कहना है कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली है। केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

