    Raebareli News: खेलते समय झील में गिरे तीन किशोर, एक की मौत; घटना से ग्रामीणों में रोष

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:34 AM (IST)

    रायबरेली में गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए मिट्टी निकालने के दौरान बनी झील में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। अनुराग नामक 13 वर्षीय लड़का अपने दोस्तों के साथ खेलते समय झील में गिर गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने मनमाने ढंग से झील की खुदाई की जिससे वह बहुत गहरी हो गई। ग्रामीणों में गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य को लेकर आक्रोश है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। एक गांव स्थित खेत के बगल में बनी झील के पास खेल रहे तीन किशोर अचानक झील में गिर गए। गहराई अधिक होने के कारण तीनों डूबने लगे तो उनकी चीख पुकार सुन पास में काम कर रहे एक ग्रामीण ने उन्हें बाहर निकाला। 

    घटना में एक किशोर की मौत हो गई। घटना से लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा झील से मिट्टी खोदाई कराई गई, जिसके चलते हादसा हुआ है।

    यह है पूरा मामला

    पूरे महरानी मजरे देवगांव निवासी दिलीप का 13 वर्षीय पुत्र अनुराग अपने दोस्तों के साथ रविवार को खेलने के लिए खेत की ओर गया था। खेत के निकट ही छोरा झील स्थित है। बरसात के चलते यह झील भरी हुई है। 

    ऐसे में खेलते समय अनुराग समेत रौनक व आदित्य झील में गिर गए और वह पानी गहरा होने के कारण वे डूबने लगे। बच्चों ने शोर मचाया तो पास में ही खेत में मौजूद ग्रामीण राम प्रकाश ने तीनों को पानी से बाहर निकाला। 

    हालत बिगड़ने के कारण अनुराग को सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुराग की मौत पर बड़े भाई राज, बहन रागिनी, माता किरन आदि परिवारजन का रो-रो कर बुरा हाल है। अनुराग कक्षा चार का छात्र था। कोतवाल प्रमोद सिंह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    मनमाने तरीके से निकाली गई झील से मिट्टी

    ग्रामीणों का कहना है कि गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण के दौरान मनमाने तरीके से छोरा झील की खोदाई कर मिट्टी निकाली गई थी, जिसके चलते इस झील की गहराई 25 फुट से भी अधिक हो गई है। 

    झील के चारों तरफ किसी प्रकार की बेरीकेडिंग भी नहीं की गई है ताकि लोगों को झील के निकट जाने से रोका जा सके। ग्रामीणों में गंगा एक्सप्रेस हाईवे निर्माण से जुड़े अधिकारियों व ठेकेदारों की कार्यशैली को लेकर आक्रोश है।