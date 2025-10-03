Language
    यूपी में ट्रेन डिरेल साजिश करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी, जनरल मैनेजर ने क्या कहा जो अफसरों में मच गया हड़कंप

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:10 PM (IST)

    रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर साजिश और अमृत भारत योजना में लापरवाही पर जीएम ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ट्रैक पर स्लीपर रखकर ट्रेनों को पटरी से उतारने की साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही प्लेटफार्म पर कार्य शुरू न होने और जर्जर बिल्डिंगों को न गिराने पर नाराजगी जताते हुए डीआरएम को जांच के आदेश दिए।

    डिरेल साजिश करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई,स्टेशन का होगा विस्तार - जीएम

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे ट्रैक पर को स्लीपर व अन्य सामग्री रखकर पटरी से उतारने की साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके साथ ही अमृत भारत योजना के तहत संचालित कार्याें में आने वाले अवरोध को लेकर जांच करवाया जाएगा। जिसके साथ ही प्लेटफार्म पर क्यों कार्य शुरू नही करवाया गया इसको लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए जीम ने डीआरएम को जांच करवाने की ओर इशारा किया है, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

    रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा व लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा के नेतृत्व में जांच टीम गुरूवार की शाम अमृत भारत योजना के तहत हो रहे कार्यों का स्थली निरीक्षण किया तो वहां पर उन्हे चौकाने वाले तथ्य सामने आए। क्योंकि सन् 2023-24 में अमृत भारत के तहत करोड़ों रूपये भेजा गया था।

    जिस दौरान स्टेशन के प्लेटफार्म पर कोई कार्य नही करवाया गया पाया गया। जबकि स्टेशन के पास 24 में 12 आवासीय कमरे के साथ ही आरपीएफ बैरक का निर्माण कार्य किया गया जिसका कुछ कार्य बाकी महज होने पर उस पर कार्य जारी था। जहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा उसके गुणवत्ता पर सवाल उठाया जिसपर जीएम ने डीआरएम की ओर देखते हुए जांच का आदेश दिया।

    इसके बाद वहां पर बने तकरीबन 280 पुराने जर्जर बिल्डिंग के संदर्भ में जानकारी लिया जिसमें उनके खस्ताहाल व गिराने की बात कही गई तो जीएम ने कहा कि इसको क्यों नही गिराया गया जिसके जवाब देने में जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर डालकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जिसके बाद उन्हे गिराकर नए ढंग से आवासों को बनवाने के लिए निर्देश दिया।

    स्टेशन परिसर का विस्तार व प् करने व सर्कूलिटिंग एरिया बनाने का कार्य दोहरीकरण कार्य शुरू होने के बाद करने की बात कही गई। जिसके साथ ही 16 सितंबर 2025 की देर रात अरखा व परियावां के मध्य किलोमीटर संख्या 63/13 व 15 के बीन नरौली माइनर के पास स्लीपर रख नौचंदी डिरेल करने की साजिस की घटना के साथ ही इससे पूर्व 19 जुलाई 2025 को अरखा मानिकनपुर स्टेशन के मध्य किलोमीटर संख्या 52/10 व नौ के बीच साइकिल रख बरेली एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिस एवं सात सितंबर 2024 को लक्ष्मणपुर व दरियापुर स्टेशन के मध्य मालगाड़ी ट्रेन के आगे स्लीपर रखकर डिरेल करने की साजिस की घटनाओं के संदर्भ में आतंकी साजिस की बात लोगों ने उठाया तो जीएम ने कहा कि रेलवे की जांच एजेंसियां जांच कर रही है। जिसके संदर्भ में जांच के बाद ही हम कुछ स्पष्ट बता पाएंगे।

    वंदेभारत व अन्य ट्रेनों में हो रहे पत्थरबाजी को लेकर कहा कि रेलपटरी के किनारे पड़ने वाले विद्यालयों से लेकर गांव गांव जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक किया जाएगा। जिसमें रेलवे के अधिकारी व कर्मचारी के साथ ही आरपीएफ, जीआरपी व सिविल पुलिस की टीम रहेगा।

    प्लेटफार्म पर कोई कार्य न होने और साफ-सफाई में लापरवाही को लेकर असंतोष व्यक्त किया। जिसके साथ ही फाफामऊ से उन्नाव रेलमार्ग के दोहरीकरण का कार्य चार माह में शुरू तीन शिफ्ट में करवाने का दावा भी जीएम के द्वारा करते हुए पुरानी स्टेशन बिल्डिंग का हिस्सा गिराकर नए ढंग से स्टेशन का विस्तार दोहरीकरण कार्य होते दौरान किए जाने का दावा किया गया।

    फडिंग की संभावना, होगी जांच

    अमृत भारत योजना के तहत सन् 2023 से कार्य के पैसों के खातों में डंप होने पर फडिंग का खेल की बात पर मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि खातों की जांच करवाया जाएगा।