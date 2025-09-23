...तो इस वजह से अचानक फेल हुआ संगम एक्सप्रेस का इंजन, जनसाधारण समेत प्रभावित हुई कई ट्रेनें

रायबरेली में हरिद्वार-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस हरचंदपुर के पास मवेशी से टकरा गई। इंजन में खराबी आने से ट्रेन एक घंटे तक रुकी रही जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना के कारण जनसाधारण एक्सप्रेस समेत चार अन्य ट्रेनें भी प्रभावित हुईं। बाद में इंजन बदलने के बाद ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। हरिद्वार से प्रयागराज संगम जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन संख्या 14230 प्रयागराज संगम एक्सप्रेस मंगलवार भोर हादसे का शिकार होते हुए बाल बाल बच गई। हरचंदपुर और गंगागंज रेलवे स्टेशन के बीच स्थित किलोमीटर संख्या 1008/10-8 के मध्य अचानक एक मवेशी पटरी पर आ गया, जो ट्रेन के इंजन में फंस गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे के चलते ट्रेन को लोको पायलट ने जब इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका तो झटके लगने से ट्रेन के बोगियो में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गया। यात्रियों में पत्थर रख डिरेल करने की साजिस का अफवाह थी लेकिन जब ट्रेन रूकी और देखा तो सभी में राहत की सांस ली। मौके पर लगभग एक घंटे तक वह वहीं खड़ी रही।जिससे जनसाधारण एक्सप्रेस समेत चार ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है।

मवेशी के फंसने से ट्रेन का इंजन के पार्ट्स काम नहीं कर रहे थे , इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंच अवशेष इंजन से बाहर किया इसके बाद लोको पायलट ने किसी तरह ठीक किया लेकिन कंप्रेशर कम बनाने पर धीमी गति से उसे रायबरेली स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर लाया गया जहां पर इलेक्ट्रिक इंजन नंबर 14230 फेल हो गया।

जहां पर लोको व कैरिज एवं वैगन विभाग की टीम पहुंच खामी दुरूस्त करने का प्रयास किया लेकिन उनको फाल्ट नही मिला जिसके साथ ही झटके लगने से अन्य बोगियों के ज्वाइंटों में खामियां आने पर उन्हे टीम द्वारा दुरूस्त किया गया।

रायबरेली स्टेशन पर एक दूसरे इलेक्ट्रिक इंजन को उपलब्ध कराकर ट्रेन को प्रयागराज की ओर रवाना किया गया। जिस दौरान स्टेशन पर तकरीबन 45 मिनट रोका गया।इस पूरी प्रक्रिया में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।लोको पायलट ने लखनऊ कंट्रोल रूम को सूचना दी है।