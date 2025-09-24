रायबरेली में महिला को बंधक बनाकर जेवरात और रुपये लूटे, पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश

रायबरेली के नसीराबाद में बदमाशों ने एक महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की। महिला के हाथ-पैर बांधकर जेवरात और नकदी लूट ली गई। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। पीड़िता सोनम के अनुसार वह लुधियाना से गांव आई थी और उसके घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की। पांच दिन पहले भी इसी तरह की एक और घटना हुई थी।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। एक गांव में बीती रात बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला का बंधक बना लिया। बदमाशों ने महिला के हाथ पैर चारपाई में बांध दिए व नकदी एवं जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना से लोगों में रोष है। लोगों को कहना है कि आए दिन हो रही वारदातों के बाद भी पुलिस रात्रि गश्त को लेकर गंभीर नहीं है।

यही कारण है कि 5 दिन में लूट की दूसरी घटना को अंजाम लेकर बदमाश आसानी से निकल गए और पुलिस को पता तक नहीं चला। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने पीड़िता से घटना की जानकारी ली और मातहतों को जल्द वारदात का राजफाश करने को लेकर निर्देशित किया।

चंदाबाहीपुर निवासी सोनम ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति अनिल के साथ लुधियाना में रहती हैं। कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण वह हाल ही में गांव आई थी। सोनम के मुताबिक उसने बैंक से दस हजार रुपये निकलवाए थे। सोमवार की रात वह घर में सो रही थी।

देर रात तीन नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए और दुपट्टे व रस्सी से उसके हाथ पैर चारपाई में बांध दिए। विरोध करने पर बदमाशों ने उसे मारा पीटा, जिससे उसके सीने में गंभीर चोटें आ गईं। इसके बाद बदमाशों ने उसकी नाक की कील, कान के झुमके, गले का मंगलसूत्र, चार जोड़ी पायल, 10 हजार रुपये नकदी, अनाज व कपड़े लूटकर फरार हो गए।

किसी तरह उसने मुंह खोलकर शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसके हाथ पैर खोले। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि स्थलीय निरीक्षण किया गया है। स्थानीय पुलिस के साथ ही एसओजी व सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। जल्द ही वारदात का राजफाश किया जाएगा।

पांच दिन पूर्व हुई वारदात बीती बुधवार की रात पूरे बिंधासिंह मजरे बिरनावा गांव निवासी कौशल्या अपने दो बच्चों के साथ घर में सो रही थी। देर रात छत पर किसी के चलने की आहट सुन बेटी खुशबू ने उन्हें जगाया, जब वह कमरे से बाहर निकलीं तो छत पर दो बदमाश दिखाई दिए।