Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vande Bharat Express पर पत्थर फेंकने वाला गिरफ्तार, 13 साल के किशोर ने क्यों किया था हमला?

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:53 PM (IST)

    रायबरेली में प्रयागराज-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर 15 सितंबर को पत्थरबाजी हुई। आरपीएफ ने ऊंचाहार-लक्ष्मणपुर स्टेशन के पास हुई इस घटना में शामिल 13 वर्षीय बालक को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज से पहचान होने के बाद लक्ष्मणपुर के मोती का पुरवा निवासी इस किशोर को हिरासत में लिया गया। बकरी चराते समय उसने पत्थर फेंके थे। उसे किशोर न्यायालय लखनऊ रेलवे में पेश किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    वंदे भारत पर पत्थरबाजी में 13 वर्षीय बालक गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रयागराज से गोरखपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर 15 सितंबर को हुई पत्थरबाजी के मामले में आरपीएफ ने एक 13 वर्षीय बालक को गिरफ्तार किया है। यह घटना ऊंचाहार-लक्ष्मणपुर स्टेशन के मध्य करीब शाम 4:45 बजे हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन की खिड़कियों पर अचानक पत्थर फेंके गए, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस हमले में ट्रेन को हल्की क्षति भी हुई थी। घटना के तुरंत बाद आरपीएफ ने जांच शुरू की और ट्रेन में लगे 12 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। फुटेज में पत्थर फेंकते हुए एक किशोर की पहचान की गई।

    इसके बाद कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने लक्ष्मणपुर स्टेशन के निकट स्थित ग्राम मोती का पुरवा निवासी उक्त किशोर को हिरासत में ले लिया। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार का कहना है कि बकरी चराते समय बालआपचारी के द्वारा पत्थरबाजी की घटना का अंजाम दिया था।

    जिसको लेकर आसपास के 75 मोबाइल नंबरों को ट्रैस करने के साथ ही वंदेभारत एक्सप्रेस के 12 सीसी कैमरे के रिकार्ड खंगालने के बाद उसे गिरफ्तार करके किशोर न्यायालय लखनऊ रेलवे में पेश किया गया है।जिन्होने बताया कि घटनास्थल रामचन्द्रपुर स्टेशन के पास दिखाया गया था जो जांच में घटनास्थल लक्ष्मणपुर स्टेशन के अन्तर्गत का निकला है।