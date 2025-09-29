ढाई घंटे लेट हुई ऊंचाहार एक्सप्रेस, स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा; टिकट वापसी पर क्लर्क से लोगों की हुई बहस

ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर ऊंचाहार एक्सप्रेस के ढाई घंटे देरी से पहुंचने पर यात्रियों ने हंगामा किया। टिकट वापसी की मांग करने पर क्लर्क से यात्रियों की बहस हुई क्योंकि ट्रेन रद्द नहीं हुई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाया गया और यात्रियों को ट्रेन की जानकारी सार्वजनिक रूप से देने का आश्वासन दिया गया।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर रविवार की शाम गाड़ी संख्या 14217 प्रयागराज से चंडीगढ़ जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस के निर्धारित समय से ढाई घंटा विलंब होने पर यात्रियों ने हंगामा किया। काफी देर तक ट्रेन के स्टेशन न पहुंचने से नाराज़ यात्रियों ने टिकट वापसी की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऊंचाहार एक्सप्रेस का प्रयागराज से चलकर ऊंचाहार स्टेशन दिन में 3.51 बजे पहुंचने का समय निर्धारित है। ट्रेन ढाई घंटे तक नहीं पहुंची। इस पर करीब 25 यात्री टिकट खिड़की पर पहुंचे और टिकट वापस लेने की मांग की। टिकट खिड़की पर मौजूद क्लर्क ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है, इसलिए टिकट रिफंड संभव नहीं है।

इसी बात को लेकर यात्रियों और टिकट क्लर्क के बीच कहासुनी हो गई, जो धीरे-धीरे हंगामे में तब्दील हो गई। स्थिति बिगड़ती देख स्टेशन के अधिकारियों ने जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को समझाकर शांत कराया। अधिकारियों ने यात्रियों को आश्वस्त किया कि ट्रेन आने की जानकारी अब सार्वजनिक रूप से दी जाएगी।