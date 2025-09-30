Language
    अब रायबरेली से लखनऊ जाना हुआ बेहद आसान, यह नई बस इस 'खास' रूट से होकर चलेगी; जानिए टाइमिंग

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:26 PM (IST)

    रायबरेली परिवहन निगम डिपो से दो नई बस सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। एक बस लखनऊ के लिए सेमरौता शिवरतनगंज हैदरगढ़ होते हुए चलेगी वहीं दूसरी रायबरेली से हैदरगढ़ होते हुए बाराबंकी तक जाएगी। इन सेवाओं से रायबरेली अमेठी और बाराबंकी के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय और राजधानी तक पहुंचने में आसानी होगी।

    दो नई बस सेवाएं शुरू, यात्रियों को मिलेगी राहत।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो रायबरेली से पहली बार दो नई बस सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है, जिससे रायबरेली, अमेठी और बाराबंकी जिलों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

    पहली बस सेवा सेमरौता, शिवरतनगंज, हैदरगढ़, गोसाईगंज होते हुए लखनऊ तक चलाई जाएगी। इस रूट पर अधिकारियों द्वारा सर्वे पूरा कर लिया गया है और बस संचालन की तैयारी अंतिम चरण में है। वहीं, दूसरी बस रायबरेली से हैदरगढ़ होते हुए बाराबंकी तक संचालित की जाएगी।

    दोनों रूटों पर यह पहली बार नियमित बस सेवा शुरू की जा रही है, जिससे ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों के यात्रियों को सीधे जिला मुख्यालय और राजधानी तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इससे लोगों को बार-बार वाहन बदलने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।

    छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को इन सेवाओं से खासा फायदा होगा। परिवहन निगम द्वारा शीघ्र ही संचालन की तिथि घोषित की जाएगी। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि दो नई बसों के संचालन का सर्वे करने के बाद रायबरेली डिपो के अधिकारियों को बसों के संचालन के आदेश दिया गया है।