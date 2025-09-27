10,000 का चेक रातोंरात 3.10 लाख का बन गया! यूपी का ये अजीबो-गरीब मामला सुन चकरा जाएगा सिर

रायबरेली में एक कपड़ा व्यापारी पर चेक में हेराफेरी का आरोप लगा है। दुकानदार राम अचल मौर्य ने शिकायत की कि व्यापारी ने दस हजार के चेक को तीन लाख दस हजार बना दिया। बैंक ने धोखाधड़ी पकड़ी जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। कानपुर के एक कपड़ा व्यवसायी पर क्षेत्र के एक दुकानदार ने चेक में हेरा फेरी का आरोप लगाया है। आरोप है कि व्यवसायी द्वारा दस हजार के चेक हेराफेरी कर उसे तीन लाख दस हजार का बना दिया गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

कस्बा तिराहे पर राम अचल मौर्य कपड़े के फुटकर विक्रेता हैं। राम अचल का कहना है कि कपड़ों की खरीदारी के बदले उन्होंने वर्ष 2024 में शिवराम नरेश फर्म कानपुर के नाम दस हजार रुपये की चेक दी। आरोप है कि शिवराम नरेश फर्म के मालिक अभिषेक चावला व उनके कर्मचारी सचिन ने दस हजार की चेक पर ओवर राइट कर तीन लाख दस हजार बना दिया। चेक कानपुर की माल रोड स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में भुगतान के लिए लगाया गया तो बैंक ने पकड़ लिया।