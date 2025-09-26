Language
    रायबरेली में इस वजह से आधे घंटे से ज्यादा रुकी रही इंटरसिटी एक्सप्रेस, यात्री परेशान

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:51 PM (IST)

    रायबरेली रेलवे स्टेशन पर जौनपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की एक बोगी में तकनीकी खराबी आने से यात्रियों को परेशानी हुई। बोगी में ब्रेक और पहियों की समस्या के कारण ट्रेन 32 मिनट तक रुकी रही। रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए खराब बोगी को अलग किया और ट्रेन को रवाना किया। रायबरेली न्यूज़ में यह घटना चर्चा का विषय बनी रही।

    इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में तकनीकी खराबी |

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन से जौनपुर की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14202-01) की एक बोगी में तकनीकी खराबी आने से यात्रियों को कुछ देर असुविधा का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को ट्रेन की बोगी नंबर एनआर 133710 में ब्रेक और पहियों में खामी पाई गई, जिससे ट्रेन का संचालन 32 मिनट तक रोकना पड़ा।

    जानकारी के अनुसार जब ट्रेन रायबरेली स्टेशन पर खड़ी थी, तभी रेलवे कर्मचारियों को बोगी में तकनीकी दिक्कत की सूचना मिली। तत्काल कैरिज एवं वैगन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद पाया गया कि बोगी के ब्रेक और पहिया प्रणाली में तकनीकी दोष है।

    सुरक्षा को देखते हुए उस बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया। करीब 32 मिनट की मशक्कत के बाद टीम ने बोगी को सुरक्षित रूप से हटाकर ट्रेन के संचालन को पुनः शुरू कराया। इस दौरान यात्रियों को थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन दुर्घटना टल गई।

    कैरिज एवं वैगन विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर विमल कुमार का कहना है कि रायबरेली-जौनपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में दस बोगी लगी थी।जिसमें एक बोगी में स्टेशन के परिधि में वाशिंग लाइन से प्लेटफार्म पर लाते समय मिला था।

    जिस बोगी में खामी आने के कारण उसको मरम्मत के लिए भेजने हेतु बाहर करके शेष 9 बोगियों को लगाकर ट्रेन को जौनपुर के लिए सुबह 32 मिनट विलंब से रवाना किया गया ।जिन्होने बताया कि खामी आई बोगी की जगह दूसरी बोगी की मांग लखनऊ मुख्यालय से पत्राचार करके किया गया है।