रायबरेली में इस वजह से आधे घंटे से ज्यादा रुकी रही इंटरसिटी एक्सप्रेस, यात्री परेशान

रायबरेली रेलवे स्टेशन पर जौनपुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की एक बोगी में तकनीकी खराबी आने से यात्रियों को परेशानी हुई। बोगी में ब्रेक और पहियों की समस्या के कारण ट्रेन 32 मिनट तक रुकी रही। रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए खराब बोगी को अलग किया और ट्रेन को रवाना किया। रायबरेली न्यूज़ में यह घटना चर्चा का विषय बनी रही।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन से जौनपुर की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14202-01) की एक बोगी में तकनीकी खराबी आने से यात्रियों को कुछ देर असुविधा का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को ट्रेन की बोगी नंबर एनआर 133710 में ब्रेक और पहियों में खामी पाई गई, जिससे ट्रेन का संचालन 32 मिनट तक रोकना पड़ा।

जानकारी के अनुसार जब ट्रेन रायबरेली स्टेशन पर खड़ी थी, तभी रेलवे कर्मचारियों को बोगी में तकनीकी दिक्कत की सूचना मिली। तत्काल कैरिज एवं वैगन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद पाया गया कि बोगी के ब्रेक और पहिया प्रणाली में तकनीकी दोष है।

सुरक्षा को देखते हुए उस बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया। करीब 32 मिनट की मशक्कत के बाद टीम ने बोगी को सुरक्षित रूप से हटाकर ट्रेन के संचालन को पुनः शुरू कराया। इस दौरान यात्रियों को थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन दुर्घटना टल गई।