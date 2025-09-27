Raibareilly News :रायबरेली में ई खसरा की पड़ताल करने गए प्राविधिक सहायक की पिटाई, वीडियो प्रसारित

Raibareilly News पीड़ित दुर्गेश पांडेय ने सलोन पुलिस को घटना की तहरीर दी जिस पर पुलिस ने एक महिला व पांच अज्ञात के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। कुछ लोग आए और पूछताछ करने लगे। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। हालांकि दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है।

जागरण संवाददाता, रायबरेली: कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक को ग्रामीणों ने शुक्रवार को पीट दिया। रात से ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित है। सलोन तहसील क्षेत्र के अतः गज उसरी गांव में कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक दुर्गेश पांडेय सरकारी काम के लिए गए थे। पीड़ित दुर्गेश पांडेय ने सलोन पुलिस को घटना की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने एक महिला व पांच अज्ञात के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। हालांकि, दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है।

सलोन ब्लाक में कराया जा रहा है कृषि विभाग का सर्वे प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज के मनोहर निवासी दुर्गेश पांडेय ने बताया कि वह सलोन ब्लाक में प्राविधिक सहायक कृषि विभाग के पद पर कार्यरत हैं। इस समय कृषि विभाग में सर्वे का काम किया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि 26 सितंबर को वह ग्राम अतः गज उसरी गांव में ई खसरा पड़ताल का सरकारी कार्य कर रहे थे। तभी कुछ लोग आए और पूछताछ करने लगे।

महिलाओं के चोर-चोर चिल्लाने पर लोगों ने पीटा उन्होंने बताया कि यहां पर सरकारी काम हो रहा है और पूछताछ करने वालों की उन्होंने ग्राम प्रधान से उनकी बात भी कराई। इसी बीच काफी लोग एकत्र हो गए और दो महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि यह चोर है। इस पर वहां खड़े लोग उग्र हो गए और उसकी पिटाई कर दी। इससे उसे गंभीर चोटें आई हैं।