लोन के लिए अर्जी 12 लाख की, पास हो गए 44 लाख रुपये; HDFC बैंक के तीन मैनेजरों पर गिरी गाज

रायबरेली में एक व्यक्ति ने एचडीएफसी बैंक से 12 लाख का लोन लिया था जिसे बैंक ने बिना जानकारी के 44 लाख कर दिया। पीड़ित ने न्यायालय में याचिका दायर की जिसके बाद तीन बैंक मैनेजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हरिप्रसाद नामक व्यक्ति ने 2018 में अखिलेश एंटरप्राइजेज के लिए लोन लिया था। कहा कि उन्हें बाकी के 33 लाख रुपये के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कस्बे के पैगंबरपुर पश्चिमी मुहल्ला निवासी हरिप्रसाद ने न्यायालय में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने नगर की परशदेपुर रोड स्थित एचडीएफसी बैंक से वर्ष 2018 में अखिलेश एंटरप्राइजेज नाम से दुकान खोलने के लिए 12 लाख रुपये का ऋण लिया था।

आरोप है कि वर्ष 2022 में तत्कालीन बैंक मैनेजरों ने उनकी जानकारी और सहमति के बिना ऋण राशि बढ़ाकर 20 लाख कर दी। इतना ही नहीं, बिना हस्ताक्षर कराए फिर 10-10 लाख की दो किस्तों में राशि और बढ़ा दी गई, जिससे उनके नाम पर कुल 44 लाख 14 हजार 942 रुपए का कर्ज दिखने लगा, जबकि उन्होंने मात्र 12 लाख रुपये ही लिए थे।

हरिप्रसाद का कहना है कि शेष 33 लाख रुपये की उन्हें कोई जानकारी भी नहीं है। आरोप है कि ये बैंक मैनेजरों की मनमानी व धोखाधड़ी का परिणाम है। हरिप्रसाद के मुताबिक थाने में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय में गुहार लगाई।