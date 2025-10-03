दीपावली पर यूपी आने वालों के लिए खुशखबरी, इस रूट पर एक्स्ट्रा बसें चलाएगा रोडवेज

रायबरेली में दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी जो 18 से 22 अक्टूबर तक चलने वाला पाँच दिवसीय उत्सव है। इस दौरान दिल्ली से घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रायबरेली डिपो द्वारा दिल्ली रूट पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय रहेंगे।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रोशनी का पर्व दीपावली इस वर्ष 20 अक्टूबर को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलने वाला यह पांच दिवसीय उत्सव अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं।

त्योहार के दौरान दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से भारी संख्या में लोग अपने घरों की ओर लौटते हैं, जिससे बसों में जबरदस्त भीड़ देखी जाती है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने विशेष तैयारी की है। रायबरेली डिपो की ओर से दीपावली के अवसर पर दिल्ली रूट पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि दीपावली से पहले और बाद में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए करीब 15 से 20 अतिरिक्त बसें दिल्ली रूटों पर चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनज़र इन बसों का संचालन किया जाएगा।