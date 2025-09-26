Language
    रायबरेली परिवहन निगम में भ्रष्टाचार का खुलासा, 38 परिचालकों को क्यों जारी किया नोटिस?

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:34 PM (IST)

    रायबरेली परिवहन निगम डिपो में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जांच में 33 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते और 1075 किलोग्राम सामग्री बिना बुकिंग के ढोते हुए पाया गया। 38 परिचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि अलग-अलग रूटों पर छापेमारी के दौरान यह कार्रवाई की गई। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

    33 यात्री बिना टिकट और 1075 किलो सामग्री बिना बुकिंग पर 38 परिचालकों को नोटिस।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम के रायबरेली डिपो में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए हैं। 3 मई 2025 से 31 जुलाई 2025 के बीच की गई जांच में सामने आया है कि परिचालकों ने 33 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करवाई और 1075 किलोग्राम सामग्री बिना किसी वैध बुकिंग के बसों में ढोई गई। यह पूरी कार्रवाई अलग-अलग टीमों द्वारा छापेमारी व औचक निरीक्षण के दौरान पकड़ी गई।

    परिवहन निगम के अधिकारियों ने इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक कुल 38 परिचालकों को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा में जवाब मांगा गया है, जिसके आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि अलग अलग टीमों ने रायबरेली-लखनऊ , रायबरेली -कानपुर, रायबरेली -कौशाम्बी ,रायबरेली-फतेहपुर, रायबरेली -आगरा, रायबरेली -सरेनी,रायबरेली -भोजपुर,रायबरेली -मौरावां ,रायबरेली -जायस, रायबरेली-प्रतापगढ़,रायबरेली - बनारस , रायबरेली -दिल्ली आदि रूटों पर 38 बसों में 33 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करवाते और 1075 किलोग्राम सामग्री बिना बुकिंग के ले जाते हुए 38 परिचालकों को पकड़ा गया था।

    जिनकी रिपोर्ट आने के बाद उन परिचालकों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है जिनका जवाब संतोष जनक न मिलने पर आगे की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी।