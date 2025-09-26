Language
    Raebareli: रामपुर रेलवे पुल मरम्मत के चलते हरिद्वार- काठगोदाम रूट की बसें डायवर्ट, किराया भी बढ़ेगा

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:50 PM (IST)

    रायबरेली परिवहन निगम डिपो से हरिद्वार और काठगोदाम जाने वाली बसें 10 अक्टूबर 2025 तक बदले हुए मार्ग से चलेंगी। रामपुर में रेलवे पुल की मरम्मत के चलते यह निर्णय लिया गया है। मार्ग परिवर्तन के कारण यात्रियों को अधिक किराया और समय देना होगा। परिवहन विभाग ने यात्रियों से यात्रा से पहले जानकारी लेने की अपील की है। यह व्यवस्था आगामी 10 अक्टूबर तक लागू रहेगी।

    रामपुर रेलवे पुल मरम्मत के चलते हरिद्वार व काठगोदाम रूट की बसें डायवर्ट, किराया भी बढ़ेगा।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो रायबरेली से हरिद्वार व काठगोदाम जाने वाली बसें अब 10 अक्तूबर 2025 तक डायवर्ट रूट से संचालित की जाएंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि रामपुर स्थित रेलवे पुल पर मरम्मत कार्य चलने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

    डायवर्जन के चलते बसों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जाएगा, जिससे दूरी बढ़ने के कारण यात्रियों को अब अधिक किराया देना होगा। परिवर्तित रूट पर समय भी अधिक लगेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

    उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व समय व किराए की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। यह व्यवस्था आगामी 10 अक्तूबर तक लागू रहेगी। जिन्होने और बताया कि चालक व परिचालकों को 25सितंबर से 10 अक्तूबर तक वहां के ट्रैफिक के अनुसार बसों के संचालन करने का निर्देश दिया है।