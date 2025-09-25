Language
    यूपी में इन चालकों से क्यों की जाएगी वसूली? विभाग ने तो नोटिस लिस्ट भी कर दी जारी

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:22 PM (IST)

    रायबरेली परिवहन निगम डिपो में जांच के दौरान 58 चालकों द्वारा 1068 लीटर डीजल की कमी पाई गई। यह कमी 1 सितंबर से 23 सितंबर 2025 के बीच हुई। परिवहन विभाग ने चालकों को नोटिस जारी कर डीजल की वसूली करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजल की हेराफेरी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी।

    तागरण संवादाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो रायबरेली में डीजल की खपत को लेकर की गई जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एक सितंबर से 23 सितंबर 2025 तक के संचालन के दौरान 58 चालकों द्वारा कुल 1068 लीटर डीजल की कमी पाई गई है। इस डीजल की वसूली अब सीधे इन चालकों से की जाएगी।

    परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जांच के आधार पर स्पष्ट किया है कि संचालन के दौरान वाहनों की तय किलोमीटर की दूरी और खपत के मानकों की तुलना में डीजल की मात्रा कम पाई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने एक चार्ट तैयार किया है, जिसमें प्रत्येक चालक के नाम के सामने वसूली की जाने वाली डीजल की मात्रा दर्ज है।

    इस संबंध में चालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और निर्देश दिया गया है कि संबंधित राशि या डीजल की भरपाई जल्द से जल्द करें। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यदि तय समयसीमा में वसूली नहीं की गई, तो आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि 58 चालकों से 1068 लीटर डीजल वसूली उनके वेतन व मानदेय से की जाएगी। ईंधन की हेराफेरी को रोकने के लिए अब निगरानी और भी कड़ी की जाएगी।