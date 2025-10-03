यूपी में 18 कंडक्टरों को नोटिस हो गया जारी, संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो होगा एक्शन

रायबरेली डिपो में 18 कंडक्टरों को 1 से 24 सितंबर के दौरान 40% से कम आय दर्ज करने पर नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आय लक्ष्य को गंभीरता से लेने की बात कही है। लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और उनसे स्पष्टीकरण माँगा गया है।

कम आय लाने वाले 18 परिचालकों को नोटिस