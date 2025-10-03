Language
    यूपी में 18 कंडक्टरों को नोटिस हो गया जारी, संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो होगा एक्शन

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:36 PM (IST)

    कम आय लाने वाले 18 परिचालकों को नोटिस

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। डिपो के अंतर्गत 18 परिचालकों को एक से 24 सितंबर के बीच 40 प्रतिशत से कम आय लाने पर नोटिस जारी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आय लक्ष्य को गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसे में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    संबंधित परिचालकों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। समय पर संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि 18 परिचालकों ने बस के संचालन दौरान 40 प्रतिशत व इससे कम आय अर्जित की है, जिसको लेकर उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।