उधारी के पैसे मांगने पर दुकानदार को पीटा, पुलिस से शिकायत की तो झोपड़ी में लगा दी आग

रायबरेली में किराने की दुकान चलाने वाले शेर मोहम्मद से उधार का पैसा मांगने पर चार लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस में शिकायत करने पर आरोपियों ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जिससे कपड़े और घरेलू सामान जलकर राख हो गए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, रायबरेली । किराने की दूकान से लिए गए उधारी सामान का पैसा मांगने पर गांव के ही चार मनबढ़ों ने दुकानदार को धमकाते हुए उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस से शिकायत करने पर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। जिससे दुकानदार का कपड़ों समेत गृहस्थी जलकर राख हो गई। शनिवार को पीड़ित ने मनबढ़ों के विरुद्ध कोतवाली में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

खुरूमपुर निवासी शेर मोहम्मद गांव में किराने की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। उसने कोतवाली में दी तहरीर में बताया है कि गांव के चार व्यक्तियों द्वारा उसकी दुकान से खाने पीने की वस्तुओं की उधार खरीदारी की जाती रही है। काफी समय बीत जाने के बाद भी पैसा मांगने पर टालमटोल कर जाते रहे।

उधारी मांगने पर दीं गालियां गत वृहस्पतिवार को जब उसने चारों व्यक्तिओं से दबाव बनाकर दुकान के उधारी का पैसा मांगा तो मनबढ़ गाली-गलौज करते हुए आक्रोशित होकर मारपीट पर आमादा हो गए। इसके बाद दुकानदार ने पुलिस को शिकायतीपत्र दी। आरोप है कि इससे आक्रोशित व्यक्तियों ने शुक्रवार की रात उसकी पालीथीन की झोपड़ी में आग लगा दी।