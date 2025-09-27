Language
    उधारी के पैसे मांगने पर दुकानदार को पीटा, पुलिस से शिकायत की तो झोपड़ी में लगा दी आग

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:47 AM (IST)

    रायबरेली में किराने की दुकान चलाने वाले शेर मोहम्मद से उधार का पैसा मांगने पर चार लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस में शिकायत करने पर आरोपियों ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जिससे कपड़े और घरेलू सामान जलकर राख हो गए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस से शिकायत करने पर झोपड़ी में लगाई आग। जागरण

    संवाद सूत्र, रायबरेली । किराने की दूकान से लिए गए उधारी सामान का पैसा मांगने पर गांव के ही चार मनबढ़ों ने दुकानदार को धमकाते हुए उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस से शिकायत करने पर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। जिससे दुकानदार का कपड़ों समेत गृहस्थी जलकर राख हो गई। शनिवार को पीड़ित ने मनबढ़ों के विरुद्ध कोतवाली में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    खुरूमपुर निवासी शेर मोहम्मद गांव में किराने की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। उसने कोतवाली में दी तहरीर में बताया है कि गांव के चार व्यक्तियों द्वारा उसकी दुकान से खाने पीने की वस्तुओं की उधार खरीदारी की जाती रही है। काफी समय बीत जाने के बाद भी पैसा मांगने पर टालमटोल कर जाते रहे।

    उधारी मांगने पर दीं गालियां

    गत वृहस्पतिवार को जब उसने चारों व्यक्तिओं से दबाव बनाकर दुकान के उधारी का पैसा मांगा तो मनबढ़ गाली-गलौज करते हुए आक्रोशित होकर मारपीट पर आमादा हो गए। इसके बाद दुकानदार ने पुलिस को शिकायतीपत्र दी। आरोप है कि इससे आक्रोशित व्यक्तियों ने शुक्रवार की रात उसकी पालीथीन की झोपड़ी में आग लगा दी।

    बचाव में पीड़ित की चीख-पुकार व आग की लपटें देख काफी ग्रामीण इकट्ठे हो गए। और काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार शेर मोहम्मद ने बताया आग लगने से उसका करीब पांच हजार रुपए नगद समेत कपड़े व गृहस्थी जलकर राख हो गई है। कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है, इसके बाद दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।