Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    SIR का काम पूरा, रायबरेली में काटे जाएंगे 3.48 लाख मतदाताओं के नाम

    By Amit Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:15 PM (IST)

    रायबरेली में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) 26 दिसंबर को समाप्त हो गया है। इस अभियान के तहत लगभग 3.48 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे जाए ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) का कार्य पूरा हो गया है। 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई तारीख समाप्त हो गई है। इसके बाद अब किसी प्रकार का समय नहीं बढ़ाया जाएगा। एसआइआर के पोर्टल को रात 12 बजे से बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ ड्राफ्टिंग का कार्य चल रहा है। एएसडी डाटा के सत्यापन के बाद लगभग तीन लाख 48 हजार 867 मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एएसडी के सत्यापन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। सत्यापन की रिपोर्ट में 67 हजार 808 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। एक लाख 70 हजार 508 लोग पूरी तरह विस्थापित हो गए हैं, जबकि 29 हजार 336 लोगों के नाम अन्य जगह भी मतदाता सूची में दर्ज है। 76 हजार 119 लोग मौके पर नहीं मिले। वहीं पांच हजार 738 मतदाताओं ने एसआइआर का फार्म जमा नहीं किया है। एसआइआर में अब सिर्फ फार्म छह भरने का कार्य किया जा रहा है।

    एसआइआर के दौरान अनुपस्थित व 18 साल से ऊपर वाले लोग फार्म छह भर रहे हैं। अब तक सभी तहसीलों में लगभग आठ हजार लोगों ने फार्म छह भरा है। एसआइआर का काम पूरा हाेने के बाद आयोग द्वारा ड्राफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। 30 जनवरी से 2003 या अन्य किसी मतदाता सूची में माता पिता या अन्य किसी भी परिवारजन का नाम न होने वालों को नोटिस भेजने का काम किया जाएगा।

    इस काम के लिए हर तहसील में तहसील में सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एइआरओ) बनाए गए हैं। एक एइआरओ प्रतिदिन लगभग 40 लोगों को नोटिस भेजने का काम करेंगे। नोटिस मिलने वाले लोगों को एइआरओ से मिलना होगा। निर्धारित 13 पहचान दस्तावेज में एक को देना होगा। स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारी उस दस्तावेज की जांच करेंगे। यह प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी।