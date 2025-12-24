रायबरेली में खोदाई के दौरान मिट्टी में दबकर दो श्रमिकों की मौत, दो घायल

संवाद सूत्र, नसीराबाद (रायबरेली)। नगर पंचायत की ईदगाह के पास बुधवार को मिट्टी खोदाई की जा रही थी। खोदाई के दौरान एकाएक मिट्टी का टीला कटकर ट्राली पर जा गिरा। इससे चार मजदूर उसमें दब गए। यह देख अफरा तफरी मच गई। आस-पास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी हटाकर चारों को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही दो अन्य मजदूरों को भी गंभीर चोटें आई हैं।



नसीराबाद कस्बा निवासी राम अचल, विंध्यादीन, राम सजीवन, प्यारे, रामकरन का कहना है कि ईदगाह के पास अक्सर लोगों द्वारा मिट्टी खोदाई कराई जाती है। करीब एक वर्ष से लगातार मिट्टी खोदाई होने के कारण काफी बड़े क्षेत्र में तालाब नुमा गड्ढा हो गया है। बुधवार को कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने कन्या जूनियर स्कूल की पीछे स्थित अपनी भूमि में बने तालाब की पटाई के लिए ईदगाह के पास मिट्टी की खोदाई शुरू कराई।