    रायबरेली में खोदाई के दौरान मिट्टी में दबकर दो श्रमिकों की मौत, दो घायल

    By Safeer Ahmed Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:21 PM (IST)

    रायबरेली के नसीराबाद में मिट्टी की खोदाई के दौरान मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में चार मजदूर मिट्टी में दब गए, जिसमें से दो की मौत हो गई ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, नसीराबाद (रायबरेली)। नगर पंचायत की ईदगाह के पास बुधवार को मिट्टी खोदाई की जा रही थी। खोदाई के दौरान एकाएक मिट्टी का टीला कटकर ट्राली पर जा गिरा। इससे चार मजदूर उसमें दब गए। यह देख अफरा तफरी मच गई। आस-पास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी हटाकर चारों को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही दो अन्य मजदूरों को भी गंभीर चोटें आई हैं।

    नसीराबाद कस्बा निवासी राम अचल, विंध्यादीन, राम सजीवन, प्यारे, रामकरन का कहना है कि ईदगाह के पास अक्सर लोगों द्वारा मिट्टी खोदाई कराई जाती है। करीब एक वर्ष से लगातार मिट्टी खोदाई होने के कारण काफी बड़े क्षेत्र में तालाब नुमा गड्ढा हो गया है। बुधवार को कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने कन्या जूनियर स्कूल की पीछे स्थित अपनी भूमि में बने तालाब की पटाई के लिए ईदगाह के पास मिट्टी की खोदाई शुरू कराई।

    इसके लिए ट्रैक्टर ट्राली व 11 श्रमिक लगाए गए थे। श्रमिक ट्राली में मिट्टी भर रहे थे। इसी दौरान मिट्टी का ढेर ट्राली पर गिर गया। हादसे में कस्बा निवासी चार श्रमिक बृजलाल, बृजेश, रोहित कुमार व इरफान मिट्टी के ढेर के नीचे दब गए। ये देख अफरा तफरी मच गई। अन्य श्रमिकों की चीख पुकार सुन आस पास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ पड़े।

    लोगों ने सभी श्रमिकों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने बृजेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि बृजलाल व इरफान की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले बृजलाल की भी मौत हो गई, जबकि इरफान काे भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। थानाध्यक्ष पवन कुमार का कहना है कि खनन अधिकारी सुरेश की तहरीर पर भू स्वामी मोहम्मद वली व अन्य समेत मिट्टी खनन कराने वाले संतराम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।